In Sachen Urban Art will Heidelberg hoch hinaus: Zum zehnten Jubiläum des Metropolink-Festivals soll das bundesweit höchste Kunstwerk dieser Gattung entstehen. Die „Leinwand“ dafür ist der 80 Meter hohe Kaminturm des Heizwerks der Stadtwerke im Stadtteil Bergheim.

Offenbar haben hoch und schlank aufragende Bauwerke einen besonderen Reiz für derzeitige Street-Art-Künstler. Unlängst wurde bei der Urban Art Biennale in der Völklinger Hütte ein Industrieschornstein in eine Zigarette verwandeln. In Heidelberg nun geht es um einen Bleistift als Motiv.

Mit der Gestaltung der insgesamt 1500 Quadratmeter umfassenden Turmfläche wird in diesen Tagen begonnen, die Vorbereitungen laufen schon länger, wie die Pressestelle von Metropolink mitteilt. Anvertraut ist das Projekt den international renommierten Künstlerinnen und Künstlern Case Maclaim – bekannt ist der Frankfurter für seine fast fotorealistische Spraykunst –, Stohead aus Berlin, der in der Hip Hop- und Graffiti-Szene geschätzten Mina Mania und der Basler Künstlerin SweetUno. Arbeiten müssen sie auf einem Konsolgerüst, wo es windig und heiß werden kann. Ihrem Schutz gelten umfassende Sicherheitsvorkehrungen.

Als Motiv wurde ein allseits vertrauter Gegenstand gewählt, der Bleistift. Er vereint laut Metropolink vieles, wofür Heidelberg steht: Bildung, Wissenschaft, Forschung, Handwerk, Kunst und Kultur. Typisches Erkennungszeichen des Bleistifts ist die Ferrule: Der Eisenring hält den roten Radiergummi fest. „Der Bleistift steht für technische und künstlerische Gestaltung und dafür, sich auszudrücken, jederzeit“, so Pascal Baumgärtner, Leiter, Kurator und Initiator von Metropolink. „Den Bleistift können alle nutzen, ohne Strom, ohne WLAN, und der integrierte Radiergummi steht für eine gesunde Fehlerkultur.“

Der „Metropolink-Stadtwerke-Turm“ entsteht im Kontext des Projekts „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg. Von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof wird das Stadtzentrum bis 2025 weiterentwickelt, gefördert vom Bund mit dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Bei der Turmgestaltung arbeiten die Stadtwerke Heidelberg, die Stadt Heidelberg und Metropolink, das Festival für urbane Kunst, eng zusammen.

Der Turm ist das monumentale Glanzlicht des 10. Festivaljahres von Metropolink. Das Jubiläums-Festival für urbane Kunst wird vom 25. Juli bis zum 3. August im Patrick Henry Village und in der gesamten Stadt mit Konzerten und Ausstellungen begangen. „Mit urbaner Kunst schaffen wir neue Lieblingsorte in der Stadt, ohne Schließzeiten. Die Kunstwerke stehen allen das ganze Jahr über kostenfrei offen“, sagt Kurator Pascal Baumgärtner und ergänzt: „Der Turm als Bleistift hat das Potenzial, ein neues, weiteres Heidelberger Wahrzeichen zu werden: Aus dem Dreiklang Neckar, Brücke, Schloss wird mit dem Urban Art-Turm ein Quartett.“

Info

10. Metropolink-Festival, 25.-3.8.; das Programm mit Konzerten und Ausstellungen sowie Infos und Tickets: www.metropolink.art