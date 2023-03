Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schrumpelig, wie sie ist, wirkt sie rein optisch wenig betörend, doch die Tonkabohne verleiht Speisen ein betörendes Aroma. Auch der Name ist irreführend: Ein Gemüse ist sie nämlich nicht. Es handelt sich vielmehr um den Samen des Tonkabaumes.

Der Tonkabaum ist im nördlichen Südamerika, in den Regenwäldern am Amazonas, in der Karibik und in Guyana beheimatet. Nach der Blüte wächst aus dem Fruchtknoten eine