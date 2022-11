Basierend auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs James Gray im New Yorker Stadtteil Queens geht es in dem semi-autobiografischen Film um den jungen, verträumten Juden Paul und seinen verständnisvollen Großvater Aaron.

New York im Spätsommer 1980: Paul (Banks Repeta) ist das jüngste Mitglied einer gut situierten Familie. Doch zwischen seiner viel beschäftigten Mutter Esther (Anne Hathaway), seinem strengen Vater Irving (Jeremy Strong) und seinem streitsüchtigen Bruder Ted (Ryan Sell) fühlt er sich oft einsam und verloren. Allein sein liebevoller Großvater Aaron (Anthony Hopkins) scheint ihn wirklich zu verstehen und seine Interessen zu fördern. Nur bei Aaron kann Paul sein Herz ausschütten.

Befreundet mit einem schwarzen „Sitzenbleiber“

In der Schule lernt Paul Jonathan (Jaylin Webb) kennen, einen „Sitzenbleiber“. Er ist schwarz, ein Außenseiter und lebt in ärmlichen Verhältnissen bei seiner kranken Großmutter. Die beiden werden Freunde, hecken zusammen Streiche aus und jeder träumt auf seine Weise von der Zukunft. Als sie rauchend auf der Schultoilette erwischt werden, verbieten Pauls Eltern die Freundschaft mit Jonathan und schicken Paul auf eine Privatschule. Paul spürt die große Ungerechtigkeit, und dass im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lange nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Er fühlt sich zwischen den Stühlen, will weder den Freund noch die Eltern enttäuschen. Sein Opa lehrt ihn jedoch stets auf sein Herz zu hören ...

Standing ovations bei der Weltpremiere

Bei seiner Weltpremiere auf den Filmfestspielen in Cannes erhielt James Grays Film standing ovations. Er zeigt brillant inszeniert und mit großartigen Darstellern einmal mehr, wie wichtig es ist, die Stimme gegen Rassismus zu erheben.

„Zeiten des Umbruchs“ – USA/ Brasilien 2022, 115 Minuten, von James Gray, mit Banks Repeta, Jaylin Webb, Anne Hathaway, Jeremy Strong, Sir Anthony Hopkins, FSK: 12