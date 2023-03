In dieser Saison ist erstmals ein kleines Festival Bestandteil des BASF-Konzertprogramms, das mit besonderen Formaten aufwartet. Neugierige und Unerschrockene dürfen sich freuen auf Unerwartetes und Unerhörtes.

Veranstaltungen, die in besonderer Weise mit dem Raum des Feierabendhauses spielen, gehören dazu. Und zwar schon beim Auftakt mit dem Orchester im Treppenhaus. Das Ensemble hat die Einschränkungen durch die Pandemie zum Anlass genommen, sich Gedanken über die Grenzen des Live-Ereignisses zu machen. In dem Konzertexperiment „Circling Realities“ werden auf den Boden projizierte Lichtkreise, in deren Radius sich alle Beteiligten gleichermaßen frei wie begrenzt im Raum bewegen können, zum Symbol von Trennung und Gemeinschaft.

Grammy-Preisträgerin aus Benin zu Gast

Sie ist es gewohnt, mit ihrer markanten Stimme die Menschen zum Tanzen zu bringen. Er gehört zu den feinsinnigen Pianisten der Klassikszene – jetzt erkunden sie gemeinsam Neuland. Bei einem Konzert 2020 in Paris bat Angélique Kidjo Alexandre Tharaud spontan auf die Bühne, um mit ihr zusammen einen Titel von Charles Aznavour zu interpretieren.

Als Duo auf der Bühne: Grammy-Preisträgerin Angélique Kidjo, Alexandre Tharaud. | Foto: Fabrice Mabillot

Das verbindende Element ist dabei die französische Sprache. So überrascht es nicht, dass sich die mit vier Grammys ausgezeichnete Sängerin aus Benin und der auch schon als Schauspieler in Erscheinung getretene ARD-Preisträger für ihr erstes Projekt „Les mots d’amour“ eine exquisite Auswahl an Chansons von Josephine Baker und Edith Piaf, Georges Brassens und Serge Gainsbourg zusammengestellt haben.

Klassik mit Clown

Die Frage, ob man im Konzertsaal lachen darf, stellt sich eigentlich nicht. Schließlich ist die Musikgeschichte reich an komischen Momenten. Das Delian Quartett hat mit dem Programm „Sidekick“ eine Medizin gegen den Blues entwickelt, einen musikalischen Glücklichmacher für alle. Mit von der Partie ist Clown Peter Shub, der mit abgewetztem Trenchcoat und dem imaginären Hund an der real existierenden Leine bekannt wurde und mit seiner Kunst Augenblicke voll Poesie und Witz schafft.

Theaterstück für junges Publikum

Auch für das junge Publikum ist etwas dabei. In dem Stück „Zum Beispiel Bienen“ erforscht das Berliner Theaterkollektiv die Ordnung der Dinge, die geheimnisvolle Welt der Insekten. Auf spielerische Weise werden Musik, Schauspiel, Soundinstallation und Tanzperformance miteinander kombiniert. Während eine Off-Stimme wie in einem Dokumentarfilm Infos zum Verhalten der Bienen beisteuert, demonstriert das Ensemble in flauschig bepelzten Kostümen die komplexen Arbeitsabläufe in einem Bienenstock. Auch das Publikum stimmt mit Ratschen, Klettband oder Kämmen ins Insektenkonzert mit ein.

Formationen mit Seltenheitswert

Zum Abschluss des Festivals vereint sich in zwei Konzerten ein Aufgebot namhafter Künstlerinnen und Künstler aus Pop und Jazz zu Formationen mit Seltenheitswert. Der Crossover-Spezialist Mihalj Kekenj alias Miki hat sich für das Gastspiel seines Takeover-Ensembles keinen Geringeren als Max Mutzke eingeladen. Und der österreichische Gitarrenvirtuose Wolfgang Muthspiel bildet mit Pianist Colin Vallon und Trompeter Mario Rom ein ungewöhnlich besetztes Jazztrio, das kammermusikalische Intimität und Transparenz mit rhythmischer Kraft und Spielfreude verbindet.

Die Festival-Termine

Orchester im Treppenhaus mit „Circling Realities“: Sa 11.3., 19 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten, keine Pause, das Konzert ist unbestuhlt

Angélique Kidjo (Gesang), Alexandre Tharaud (Klavier): „Les mots d’amour“: Di 14.3., 20 Uhr, Dauer ca. 75 Minuten, keine Pause

„Zum Beispiel Bienen“, Die Ordnung der Dinge: Mi 15.3., 10 Uhr, für Kids ab 6 Jahren, Dauer ca. 45 Minuten, keine Pause

Peter Shub, Clown und das Delian Quartett mit „Sidekick“: Fr 17.3., 20 Uhr

Max Mutzke (Gesang) und Mikis Takeover Ensemble: Sa 18.3., 20 Uhr

Wolfgang Muthspiel Chamber Trio mit Wolfgang Muthspiel (Gitarre), Mario Rom (Trompete), Colin Vallon (Klavier): So 19.3., 20 Uhr

Im Jazztrio: Wolfgang Muthspiel. | Foto: Laura Pleifer

Alle Veranstaltungen finden im BASF-

Feierabendhaus statt. Weitere Informationen und Tickets unter www.basf.de/kultur