Auch im August gibt es in der Pfalz Termine für Familien, die zu beliebten Ausflugszielen führen – drei Tipps aus der Redaktion.

Im August laufen in Annweiler auf Burg Trifels wieder Führungen: Der Trifelsverein veranstaltet für Familien mit Kindern nochmals am 8., 15. und 22. August, jeweils um 11 Uhr, eine spezielle Kinderführung. Wo wohnte der Kaiser oder wo stand das Ritterhaus? Solche Frage werden beantwortet. Und warum kamen täglich Eußerthaler Mönche auf die Burg? Der Rundgang dauert rund eine Stunde; der Preis ist im Burgeneintritt enthalten. Eine Anmeldung ist unter dieser E-Mail-Adresse erforderlich: info@trifelsland.de.

Herr H spielt Kinderkonzert in Kaiserslautern

Auf dem Gartenschau-Gelände in Kaiserslautern wurde das „Kinderzelt“ aufgebaut. Das Zelt ist täglich während der Sommerferien von 14 bis 17 Uhr geöffnet (für Kinder ab vier Jahren; das Zelt steht auf der Wiese gegenüber vom Bistro im Neumühlepark). Hier darf zwischen dem Spiel auf dem Wasserspielplatz oder dem Rundgang zu den lebensecht nachgebildeten Dinos gebastelt werden. Bei schlechtem Wetter bleibt das Kinderzelt aber geschlossen.

Vormerken sollten sich Gartenschau-Freunde das Kinderfest am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr, ebenfalls im Neumühlepark. Dann gibt der Liedermacher Herr H, der auch schon im Kinderkanal aufgetreten ist, also im Fernsehen, ein Kindermitmach-Konzert; Kosten: Gartenschau-Eintritt.

In dieser Saison dürfen auf der Gartenschau außerdem große Sandskulpturen, die unter dem Motto „Dschungel“ stehen, bewundert werden, die das nicht so schöne Sommerwetter der vergangenen Wochen laut Mitteilung aus dem Park gut verkraftet haben. Auch eine Lego-Ausstellung gibt es wieder; Info: www.gartenschau-kl.de.

Zoo Landau: Anmeldung für Workshops läuft

Im Zoo in Landau können schulpflichtige Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren von 19. bis 23. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr, in Workshops mit den Zoopädagogen Tieren begegnen und „herauszufinden, warum sie unsere Hilfe brauchen“, so die Ankündigung. Wichtig: Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Workshops können einzeln gebucht werden. Die Teilnahmegebühr von 15 Euro sowie 2,50 Euro Zooeintritt werden bar an der Zookasse gezahlt, Treffpunkt ist für die angemeldeten Teilnehmer um 9.45 Uhr an der Zookasse. Los geht es am Montag, 19. August, mit dem Thema „Aktiv für die bedrohten Beutegreifer der Welt! – Forscherreise zu Tiger, Gepard und Co“. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind in der Zooverwaltung telefonisch möglich (vormittags, 8 bis 12 Uhr, 06341 13-7002) oder per Mail, weitere Info im Internet unter www.zoo-landau.de.