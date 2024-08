„... let there be Rock“, sagten sich die Veranstalter der beliebten Musikreihe – und jetzt gibt es wieder jede Menge davon auf Burg Lemberg. Bei vier Open Airs lassen hochkarätige Tributebands die Musik bekannter Vorbilder aufleben.

Eine Burg-Premiere ist gleich zum Auftakt am 30.8. zu erleben: Mit Bounce gastiert erstmals die mit rund 70 Konzerten pro Jahr meistgebuchte Bon-Jovi-Tributeband Europas beim Festival. Sänger Oliver Henrich ist bekannt für seine außergewöhnlichen Stimme eine energiegeladene Bühnenperformance. 2020 belegte er bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ den zweiten Platz. Zum ersten Mal kommen tags drauf auch die beiden Metalbands nach Lemberg, die die Musik von System of a Dawn (SOAD) und Limp Bizkit zelebrieren. System of a Stu ist Deutschlands einzige SOAD-Tributeband, und Pimp Blitzkid covern die Songs des US-amerikanischen Vorbilds um Frontmann Fred Durst in einer dem Original ebenfalls eng nachempfundenen Live-Show. Auch Pimp Blitzkid gelten als erste und derzeit einzige ihrer Art in Deutschland.

Das zweite Konzert-Wochenende ist gespickt mit legendären Rock-Hymnen: Zum 50. Jubiläum der legendären 1973er-Tour von Led Zeppelin haben sich Mad Zeppelin im vergangenen Jahr die Songs des Zeppelin-Live-Albums „The Song Remains the Same“ vorgenommen. Die Mainzer bringen am 6.9. „Dazed and Confused“, „Stairway to Heaven“ und „Whole Lotta Love“ sowie selten live gespielte Juwelen der Briten mit in die Westpfalz, wo sie vor der Foo Fighters Tributeband Fou Fighterz auftreten.

Das Festival-Finale am 7.9. bestreiten Brothers in Arms mit Songs der Dire Straits und die Gruppe Journeye, die die Hits der Erfolgsgruppe Journey, darunter „Wheel In The Sky“, „Any Way You Want It“ und „Don’t Stop Believin“ interpretieren.

Open Airs auf Burg Lemberg: Fr 30.8., 21 Uhr, Sa 31.8., Fr/Sa 6./7.9. jeweils 20.30 Uhr, Infos und Karten:

pfalzshow.de/bands/burglemberg