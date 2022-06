Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird in Otterberg das Frühlingsfest gefeiert. Trotz aller Tradition gibt es in diesem Jahr gleich zwei Besonderheiten, die vom gewohnten Ablauf abweichen. Gefeiert wird aber wie immer auch im Wald.

Durch die Pandemie mussten die Otterberger länger als üblich auf das beliebte Stadtfest warten, das zuletzt 2019 stattfand und eigentlich alle zwei Jahre gefeiert wird. Gleichzeitig darf die amtierende Frühlingskönigin Isabell I. ihre Amtszeit um eine Periode verlängern, um ihre repräsentativen Aufgaben – von denen in den vergangenen Jahren viele ausfielen – auch einmal ohne Beschränkungen ausüben zu können.

Feierliche Eröffnung mit Schlüsselübergabe

Ohne Krönungszeremonie, aber mit Inthronisierung und somit nicht weniger feierlich, wird am Samstag, 11.6., das Fest von der Hoheit und dem Bürgermeister beim Heimatabend auf dem Kirchplatz eröffnet. Mit der symbolischen Übergabe des Schlüssels des Waldes durch den Leiter des Forstamts Otterberg kann das dreitägige Fest dann auch offiziell beginnen. Der Musikverein Harmonie und die Band Basement sorgen nach dem offiziellen Teil für Feierstimmung.

Festumzug am Sonntag ein Höhepunkt

Am Sonntag folgt um 13 Uhr mit dem Festumzug durch die Hauptstraße mit Teilnehmern in Kostümen und geschmückten Wagen der nächste Höhepunkt. Anschließend marschieren Teilnehmende wie Gäste auf den etwa drei Kilometer im Wald gelegenen Festplatz, auf dem mit Musik und Verpflegung durch die regionale Gastronomie weiter gefeiert wird. Am Montag setzt sich das Fest dort fort, bevor es gegen 18.30 Uhr mit dem Auszug aus dem Wald hin zum Kirchplatz endet.

Frühlingsfest, Otterberg, Sa-Mo 11.-13.6., Eröffnung: Sa 19 Uhr auf dem Kirchplatz, Umzug: So ab 13 Uhr, Info: otterbach-otterberg.de