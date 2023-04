Seit mehr als 130 Jahren gehört der Maimarkt zu Landau wie der Wein zur Pfalz und die Hütten zum Pfälzerwald. Mit Fahrgeschäften und Genussstationen bietet er ein rundes Erlebnis für Groß und Klein. Und eine ganz ungewöhnliche Weinprobe ...

Diese traditionelle Veranstaltung bietet neben dem großen Vergnügungspark auch den Krammarkt mit einem Angebot einzigartiger handwerklichen Raritäten und Allerlei, eine „Fressgasse“ (wo das kulinarische Herz schlägt) und das Weindorf, in dem die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren.

Eröffnung im Weindorf

Offiziell eröffnet wird der Maimarkt am Sa 29.4. um 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf. Am Mittwoch, 3.5., ist Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an allen Fahr- und Laufgeschäften sowie Sonderangeboten an den Verkaufsständen. Jeweils um 15, 16 und 17 Uhr zeigt sich das kostenlose Kaspertheater mit dem Rebknorze-Theater von Andrea Miller auf der Bühne im Weindorf. Am Donnerstag, 4. Mai (15/19 Uhr), und Montag, 8. Mai (17/21 Uhr), zeigen die Hochseilartisten Geschwister Weisheit in einer Höhe von 62 Metern ihre Show „Anno dazumal“.

Weinprobe auf dem Riesenrad

Und am Dienstag, 2.5., startet um 18 Uhr die ebenfalls mittlerweile traditionelle Weinprobe auf dem Landauer Riesenrad. Während der zweistündigen Fahrt können fünf Weine (inklusive kleines Lunchpaket) verkostet werden. Infos und Karten dafür gibt’s unter 06341 138310 sowie unter touristinfo@landau.de, weitere Programmpunkte unter www.landau-tourismus.de.

Landauer Maimarkt: 29.4.-8.5., Alter Messplatz; geöffnet: Krammarkt spätestens 11 bis mind. 21.30 Uhr (Fr/Sa sowie vor dem Feiertag bis 22.30 Uhr); Fressgasse 11 bis 22 Uhr (Fr/Sa sowie vor dem Feiertag bis 24 Uhr); Verkaufsstände und Fahrgeschäfte täglich 14-22 Uhr (Fr/Sa sowie vor dem Feiertag bis 24 Uhr), Sa/So sowie feiertags ab spätestens 12 Uhr; Getränkeausschank So-Do bis 21.30 Uhr, Fr/Sa sowie vor dem Feiertag bis 23.30 Uhr