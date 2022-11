Tommy Emmanuel, wie kein Zweiter stilprägend für Generationen von Gitarristen, wird demnächst in der Region – in Remchingen hinter Karlsruhe und in Zweibrücken – in die Saiten greifen, die er so superb beherrscht.

Seit Jahrzehnten ist der australische Dauerbrenner mit seinen Steelstring-Gitarren Impulsgeber der Fingerstyle-Szene und damit eines Spiels, das der Gitarre zu orchestraler Fülle verholfen hat, wie man sie zuvor nur vom Klavier kannte. Der 67-Jährige ist der Meister und Magier dieser Spieltechnik, in der sich Melodie, Begleitung, perkussive Elemente in schier endloser Variabilität und Ausdrucksfülle verdichten, druckvoll, ausdrucksstark und oft mit irrwitzigen Tempoläufen über das Griffbrett.

Lob aus berufenem Munde

Tommy Emmanuel, den kein Geringerer als Eric Clapton gefeiert hat als den „großartigsten Gitarristen, den ich jemals gesehen habe“, hat das Genre mit seinen Arbeiten auf eine neue Stufe gehievt – mit stilistisch vielfältigen Eigenkompositionen, aber ebenso mit Cover-Versionen einer buntgefächerten Riege von Vorbildern, verpackt in kreative, oft raffinierte Arrangements. Er setzt darin fort und trägt in die Breite, was vor ihm ähnlich begnadete Einzelkämpfer wie sein Lehrmeister, der unvergessene Chet Atkins, „Mr Guitar“ und Mitbegründer des Nashville-Sounds, oder vergleichbar gelagerte Individualisten wie Leo Kottke oder der eher dem klassischen Ton und den Nylonsaiten zugeneigte David Qualey begonnen oder neben ihm entfaltet haben.

Auf Welttournee mit einem „Best of“

Im November wird sich Tommy Emmanuel wieder auf Welttournee begeben – zusammen mit „Best of Tommysongs“, einer künstlerischen Standortbestimmung, die Rückschau und Zukunftsmusik zugleich ist. Das dargebotene Programm umfasst dann sowohl in Stein gemeißelte Klassiker als auch die eine oder andere Überraschung und nicht zuletzt auch einen Ausblick darauf, was Mr. Fingerstyle über 2022 hinaus noch vorhat.

Tommy Emmanuel: Solo-Tournee – Sa 12.11., 20 Uhr, Remchingen, Kulturhalle; Mi 16.11., 20 Uhr, Zweibrücken, Festhalle; Karten:, ticket-regional.de, reservix.de; für ZW auch karten@zweibruecken.de