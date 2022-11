Mit der Single „Ich halt dich“ knüpft der Pfälzer Musiker Tom Keller sowohl an seine Elektro-Wurzeln als auch an seine Singer-Songwriter-Basis an, die er zuletzt auf dem Album „Where Are You Brother“ mit Akustik-Gitarre zelebriert hat.

Es beginnt sanft: Melancholische Klavierakkorde und zarte Akustikgitarre untermalen den warmen Sprechgesang von Tom Keller. Dann legen sich Percussions und Synthies schichtweise unter die Melodie, lassen die Musik passend zur Botschaft zum tragenden Ambient anschwellen. Auch die Lyrics steigern sich zum eindringlichen Versprechen: „Ich halte dich bis zum Morgen.“ Wow!

Dass die tröstliche Botschaft in schwerer Zeit auf Deutsch formuliert ist, macht den Sänger mit der Gänsehaut-Stimme nahbar, seine Botschaft eindringlicher. Unbedingt reinhören auf www.tom-keller.net