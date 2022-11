„Mann gegen Mann“ – so ist das siebte Programm des scharfzüngigen Hochgeschwindigkeitskabarettisten Tobias Mann betitelt. Hat er etwa Familienmitglieder zum Schlagabtausch geladen?

Einige der Pressebilder zur neuen Show kommen martialisch daher, mit jeder Menge Blut im Gesicht und blauen Flecken. Grund genug, nachzuhaken. Doch der Kabarettist kann beruhigen: „Der Titel bezieht sich darauf, dass ich teilweise mit mir selbst Streitgespräche auf der Bühne führe. Das hat sich beim Erarbeiten angedeutet. Ich habe mich dabei ertappt, wie neue Ideen entstanden sind, als ich in Gedanken mit mir selbst gestritten habe“, stellt Mann seine hochdeutsche Dialektik vor.

Keile gegen Politprominenz

Und womit liegt der Kabarettist innerlich im Clinch? Zum Beispiel mit der eigenen Trägheit, wenn es um Klimaschutz geht. Doch so richtig zum Hulk wird Mann erst, wenn er sich unsere Politprominenz vorknöpft: Vom „fleischgewordenen Porsche Cayenne“ Christian Lindner, der trotz Krise auf Sylt „fast royale“ Hochzeit feiert, bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf Zwischenrufe von Klimaaktivisten höchst allergisch reagiert, bekommt die gesamte Berliner Führungsriege ihr Fett weg.

Spitze Zunge und Musik

Neben seiner spitzen Zunge spielt auch Manns Musikalität eine Rolle im Kabarettprogramm. Klavier, Gitarre, Saxofon und Klarinette beherrscht er, doch weil „man zu Blasinstrumenten so schlecht singen kann“, wie er feststellen musste, findet die „Satire am Klaviere“ statt.

Zwischen den Polen Comedy und Kabarett fehlen dem ehemalige Mainzer Fasnachter jegliche Berührungsängste. „Ich sehe das locker, da ich selbst zwischen den Stühlen sitze. Aber da ohnehin noch niemand den Unterschied zwischen Comedy und Kabarett objektiv definieren konnte, stellt sich die Frage nur am Rande. Auch in der politischen Satire kann man mal eine geistreiche Pointe und danach etwas Blödsinn machen, um Dynamik zu erzeugen und das Publikum zum Lachen zu bringen.“ Das Rad neu zu erfinden sei ohnehin schwierig in der Welt des Kabaretts. „Das Wort ist das Werkzeug, und das Austesten der sprachlichen Grenzen gehört für mich dazu“, umreißt der Kabarettist seine Herangehensweise.

Ohr am Puls der Zeit

In der aktuellen Debatte um die Grenzen des Sagbaren bezieht Mann eindeutig Position: „Die alten Scherze funktionieren heute natürlich nicht mehr alle. Gerade die Rollenklischees sind mittlerweile so stark verändert, dass viele Gags etwa aus den 80ern völlig aus der Zeit gefallen sind. Als Kabarettist muss ich das Ohr am Puls der Zeit haben und Strömungen aufgreifen. Da kommt auch mal Kontra, aber Meinungsfreiheit bedeutet eben nicht Freiheit von Widerspruch. Wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Die Grenze ist allerdings bei der Hassrede erreicht“, so Mann. „Aber wenn man Widerspruch erfährt, hat man immerhin etwas bewegt“, findet der Satiriker.

Tobias Mann: „Mann gegen Mann“ – So 4.12., 20 Uhr, Speyer, Halle 101; Do 8.12., 20 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; Mi 18.1.23, 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Fr 21.4.23, 19 Uhr, Neustadt, Hambacher Schloss; Karten: Kaiserslautern: eventim.de