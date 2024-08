Zuschnitt und Reifung machen den Unterschied: Doch Zuschnitte gibt es wie der sprichwörtliche Sand am Meer. Warum aber ist das so wichtig? Und was hat es überhaupt mit Reife und Schockfrosten auf sich? Eine kleine Warenkunde rund ums Fleisch.

Warum sind „Cuts“ wichtig?

Tomahawk, Rib Eye, Filet, Flank Steak beim Rind, Carrée sowie Rücken und Filet sowie Secreto beim Schwein: Das sind die wichtigsten „Cuts“. Doch es sind längst nicht alle. Allein beim Rind listet das Portal Fleischglueck.de mehr als 50 verschiedene Zuschnitte, die Autorin Isabella Wenzel erörtert. Und beim Zerlegen anderer Tiere gibt es ebenfalls Dutzende „Cuts“.

Reifen ihrer Vollendung entgegen: verschiedene Cuts im sogenannten Dry Ager. | Foto: Bianca Müller

Wer also auf einen besonderen Zuschnitt Wert legt, ist im Fachhandel bestens aufgehoben, wo eine fundierte Beratung inklusive ist. Fabian Müller, Betreiber der Fleischboutique in Speyer, hat die wichtigsten Zuschnitte immer auf Lager, besorgt aber auf Wunsch auch ungewöhnlichere. Er erklärt: „Die Vielfalt ist schon interessant, je nach Cut verändern sich Struktur und Reifeprozess des Fleischs. Ein Rumpsteak vom ausgebeinten Roastbeef und ein Porterhouse-Steak bilden ganz unterschiedliche Geschmäcker schon allein durch den T-Knochen.“

Was ist überhaupt „dry aged“?

Früher hieß es beim Metzger: „Das Fleisch ist gut abgehangen“, um auf hohe Qualität und Reifung hinzuweisen. Heute spricht man von „wet aged“ und „dry aged“. Doch was ist das überhaupt? Auch hier kennt Müller sich aus: „Die Reifung soll das Fleisch zart und aromatisch machen.“ Nach der Schlachtung werde die Sauerstoffversorgung unterbrochen, der Stoffwechsel in den Muskeln verändere sich. Wenn die Totenstarre eintrete, werde das Fleisch zäh und ungenießbar. „Durch das gebildete Lactat bei der Reifung aber werden Enzyme begünstigt, welche eine Auflösung der festen Muskelstruktur bewirken und das Fleisch mit der Zeit zart machen“, erklärt der Experte.

Premium-Fleisch: Simmentaler Rib Eye in Asche gereift. | Foto: Bianca Müller

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Reifung: „Die Wet-Aged-Reifung bietet sich vor allem bei Fleisch an, dessen Originalgeschmack beibehalten werden soll. Hierfür wird das Fleisch direkt nach der Schlachtung vom Knochen gelöst und vakuumiert. So reift das Fleisch dann mindestens 30 Tage.“ Und es gibt das vielgerühmte Dry-Aged-Verfahren.

Dry aged Irish-Hereford-Rind. | Foto: Bianca Müller

Müller: „Dabei reift das Fleisch am Knochen, was zu einer Intensivierung des Geschmacks führt.“ Die Dry-Aged-Reifung finde vor allem, aber nicht ausschließlich bei hochwertigen Rückenstücken vom Rind wie Rib Eye, Strip Loin, T-Bone und Porterhouse Anwendung.

Rib Eye vom australischen Wagyu-Rind. | Foto: Bianca Müller

Bei der Dry-Aged-Reifung wird das Fleisch laut Müller über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 21 Tage, bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (85 Prozent) in Reifekammern abgehängt.

Die Dauer der Reifung hänge vom Schnitt ab, „das Filet lässt man beispielsweise nur sieben bis 14 Tage am Knochen reifen“. Nach Ablauf der Reifezeit wird das Stück dann pariert, die äußerste Schicht, die durch die Reifung schwarz und hart geworden ist, wird entfernt. Das Fleisch kann vom Knochen gelöst oder in Steaks portioniert werden. Aufgrund des Aufwands sind Dry-Aged-Produkte in der Regel teurer als herkömmlich gereifte.

Tiefgefrorenes Fleisch von schlechter Qualität?

Müller hat in Sachen Haltbarmachen eine gute Nachricht: „Viele Verbraucher waren der Ansicht, dass nur frische Lebensmittel höchste Qualität bieten. Dank neuer Gefriertechnik ist jedoch ein Umdenken erforderlich. Durch das sogenannte Fresh-frozen-Verfahren ist eine schonende Konservierung von sensiblen Lebensmitteln wie Fleisch über eine lange Zeitspanne problemlos möglich.“ Vakuumiertes Fleisch habe seinen optimalen Reifezeitpunkt nach etwa 30 Tagen. Das Schockfrosten wiederum ermögliche es, diesen bestmöglichen Zustand des Produkts weiterhin zu erhalten.

Carrée von der »Oma-Kuh« aus Spanien. | Foto: Bianca Müller

Müller: „Durch das schnelle Tiefkühlen auf minus 30 Grad verwandelt sich das Zellwasser in kleinste Eiskristalle, wodurch das Zellgewebe und damit das natürliche Safthaltevermögen erhalten bleibt.“ Das Schockfrosten von Fleisch habe viele Vorteile: der natürliche Zersetzungsprozess werde extrem verlangsamt, Nährstoffe könnten erhalten bleiben, und es gebe keine Einbußen in Geschmack und Saftigkeit.

Bianca und Fabian Müller bieten in ihrem Restaurant „Esszimmer“ in Westheim auch Fleischtastings an. Wir haben es ausprobiert – mehr dazu hier.