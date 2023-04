Die Zoos und Wildparks laden das ganze Jahr über zum Besuch ihrer Tiere ein – doch wenn an Ostern junge Ziegen und anderer Nachwuchs bewundert werden darf, macht’s besonders viel Spaß. Auch andere Ausflugsziele locken an den Feiertagen.

Nach viel Regen und kühlen Temperaturen hofft Harald Schauß vom Wildpark Potzberg bei Föckelberg auf besseres Wetter, damit die geplanten Osteraktionen gut bei den Besuchern ankommen: „Die große Osteraktion“ auf dem Potzberg läuft von Karfreitag bis Ostermontag (7.-10. April): An diesen Tagen darf jedes Kind, das sich auf die Suche macht, im Park zwei Ostereier sammeln. Ebenfalls speziell für Kinder beginnt um 12 Uhr die „Harris Hawk – Flugschau“, bei der der Nachwuchs gefiederten Stars des Parks näher kommen darf. Zwischen 13 und 15 Uhr werden auf dem Potzberg die Polarfüchse gefüttert (das neue Gehege befindet sich bei den Wildschweinen). Um 15 Uhr kann dann, wenn Petrus mitspielt, die „Große Greifvogel-Flugschau“ starten, für die der Wildpark bekannt ist und bei der auch die Erwachsenen viel Wissenswertes erfahren. Der Wildpark auf dem Potzberg ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Informationen (auch zur Baustelle in der Nähe) im Internet unter www.wildpark.potzberg.de.

Karussell und Jungtiere in Kaiserslautern

Der Zoo Kaiserslautern feiert am Sonntag und Montag, 9./10. April, seine Saisoneröffnung mit buntem Programm (jeweils 10-17 Uhr; Ostergottesdienst am Mo 10.4. um 10.30 Uhr). An beiden Tagen, so die Ankündigung, werden Führungen angeboten, bei denen auch die Jungtiere des Tierparks im Ortsteil Siegelbach vorgestellt werden. Mancher Zoobewohner darf sogar angefasst und gefüttert werden. Fahrten auf dem Kinderkarussell, der Besuch des Osterhasen und Greifvogelvorführungen sorgen ebenfalls für Abwechslung, Info: www.zoo-kl.de.

Frühlingsboten-Quiz in Landau

In Landau laden die Zooschule Landau und deren Förderverein zu einem Frühlingsfest „für die ganze Familie“ ein: Ostermontag, 10. April, ab 11 Uhr – geplant ist ein Mix aus Informationen, Aktionen und Rätselspaß. „Im Frühlingsboten-Quiz geht es beispielsweise darum, einheimische Tier- und Pflanzenarten kennenzulernen beziehungsweise auch zu testen, welche man bereits kennt. Hierbei gibt es kleine Preise zu gewinnen“, teilt die Stadt in ihrer Ankündigung mit. In einer „Mitmach-Ausstellung“ sammeln Besucher Wissen rund ums Ei, denn nicht nur Vögel legen Eier... Als Stellvertreter des Osterhasen lebt im Landauer Zoo das Deutsche Großsilberkaninchen, das zu den bedrohten Haustierrassen zu zählen sei. Das Team der Zooschule informiert auf dem Fest deshalb auch darüber, „was zu einer guten Kaninchenhaltung zuhause unbedingt dazu gehört“. Außerdem gebe es Gelegenheit zur „hautnahen Begegnung“ mit den Terrarientieren der Zooschule; Info: zoo-landau.de.

Tierart: Führungen nach Anmeldung

Die Wildtierauffangstation Tierart bei Maßweiler (Südwestpfalz) bietet vom Schicksal gebeutelten Tieren, vom Puma über Tiger bis hin zu Waschbären eine professionell geführte Heimat – die Einrichtung ist also kein Zoo. Zu bestimmten Terminen laufen Führungen mit Anmeldung, auch am Osterwochenende; Karten und weitere Info: tierart.de.

„Osterhase“ im Wildpark bei Silz

Im Wildpark Südliche Weinstraße bei Silz wird langohriger Besuch erwartet: am Ostersonntag und -montag von 11 bis 16 Uhr soll hier der Osterhase zu Gast sein. Außerdem leben auf dem 100 Hektar großen Gelände etwa 400 Tiere aus 15 europäischen Arten, bekannt ist der Wildpark für seine Wolfsfütterungen (bis Oktober täglich um 11 Uhr), Info: www.wildpark-silz.de

Thema Berggorillas in Saarbrücken

Wer einen Besuch bei Tieren außerhalb der Pfalz plant: Im Zoo Saarbrücken steht der Ostermontag (10-18 Uhr) im Zeichen des Artenschutzes, im Mittelpunkt stehen Informationen über Berggorillas. Dabei sammelt der Verein „Berggorilla und Regenwaldhilfe“ alte Handys, um sie zu recyclen und mit dem Erlös Schutzprojekte zu unterstützten. Zum Thema „Die Welt der Affen“ laufen Führungen auf Deutsch und Französisch. Weitere Info: www.zoo.saarbruecken.de

Actionbound am Haus der Nachhaltigkeit

Aber auch wer rund um Ostern keinen Besuch bei lebenden Tieren plant, kann etwas erleben, etwa in Johanniskreuz : Wer meistert die Ausbildung zum Osterhasen? Das fragt nämlich das Team des Hauses der Nachhaltigkeit (HdN). Wer bis zum 2. Mai auf dem dafür vorgesehenen Rundweg Aufgaben mit digitaler Unterstützung löst, kann diesen Titel digital zugesprochen bekommen.

Für diese Osterrallye benötigen Teilnehmer ein Smartphone und die App Actionbound (das HdN bittet, diese zuhause zu installieren). Dann leitet „Basti, der Osterhasenmeister“ seine neuen Lehrlinge über den rund 1,3 Kilometer langen Weg. Die Rallye dauere etwa anderthalb Stunden. Ein zweiter Bound, der nicht in den Wald führt, trägt den Titel „Entdeckertour Johanniskreuz“; weitere Info: www.hdn-pfalz.de.

Aktion im Rosengarten Zweibrücken

Bereits am Sa 8.4., 14 Uhr, veranstaltet das Team des Rosengartens Zweibrücken ein Suchspiel für Kinder: Wer versteckte Osterfiguren findet, kann einen Preis gewinnen (ohne Anmeldung, Treffpunkt: große Bühne), allgemeine Info unter www.rosengarten-zweibruecken.de.