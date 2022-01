Millionen Follower kennen die Zwillinge Lisa und Lena aus Social-Media-Kanälen, nun präsentieren die 19-Jährigen aus der Nähe von Stuttgart ein neues Geschichtsformat des öffentlich-rechtlichen Fernsehens für Kinder und Jugendliche.

Ein schnelles Foto mit dem Smartphone? Heute nahezu überall eine Selbstverständlichkeit. Vor etwa 150 Jahren mussten die Menschen dafür nicht nur extra zum Fotografen gehen. Ein einziges Bild war auch teuer und erforderte Geduld, wie die Zwillinge Lisa und Lena auf ihrer „Tick Tack Zeitreise“ erfahren. „Wie kam man darauf?“, fragen sich die beiden, als sie sehen, wie eine Glasplatte mit Hilfe von Chemikalien für die Nassplattenfotografie vorbereitet wird ... In jeder Folge geht es um ein anderes Thema: Wie war das früher mit dem Telefonieren oder der Raumfahrt? Einspielfilme und Archivmaterial ergänzen die Ausflüge in die Vergangenheit. „Tick Tack Zeitreise mit Lisa & Lena“ ist eine Produktion für den SWR. Ab Sa 8.1. läuft jede Woche um 20.10 Uhr eine Folge im Fernsehen (Kinderkanal/Kika) sowie auf dem Youtube-Kanal „SWR Plus“. Die Folgen sind auch in der ARD-Mediathek und im SWR-Kindernetz abrufbar, die Fotografie-Folge ist bereits online.