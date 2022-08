Da liegt die Messlatte natürlich hoch: 2019 begeisterte die amerikanische Schriftstellerin Delia Owens auf der ganzen Welt mit ihrem Roman „Der Gesang der Flusskrebse“. Jetzt bringt ein prominentes Produzentinnen-Team die Verfilmung ins Kino.

Das Schicksal der Romanheldin Kya bewegte auch in Deutschland viele Gemüter, das Buch wurde millionenfach verkauft. Jetzt kommt der Bestseller als Verfilmung ins Kino. Produzentinnen sind niemand Geringeres als Hollywood-Star Reese Witherspoon und Lauren Levy Neustadter, das Erfolgsteam hinter „Big Little Lies“ und „Kleine Feuer überall“, die Regie führt Olivia Newman – geballte Frauenpower also. Trotzdem erntete der Film vorab geteilte Bewertungen der Kritik. Während die einen ob der packenden und poetischen Umsetzung des Bestsellers schwärmen, reklamieren andere zu viel Schmalz statt Spannung.

Mystische Sumpflandschaft North Carolinas

Einig ist die Kritik bei der gelungenen Umsetzung der Magie der mystischen Sumpflandschaft North Carolinas. Hier wird das junge Mädchen Kya von der Familie zurückgelassen. Sie schlägt sich alleine durch, ohne Schule oder Freunde, lernt von den Tieren und den Pflanzen und entwickelt sich zu einer zähen jungen Frau. Schließlich kommt sie zwei jungen Männern aus der Stadt näher. Als einer von ihnen tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Kya. Sie wird angeklagt und muss vor Gericht ...

„Der Gesang der Flusskrebse“, USA 2022, 126 Minuten, von Olivia Newman, mit Daisy Edgar-Jones, David Strathairn, Taylor John Smith, Garret Dillahunt, FSK: ab 12