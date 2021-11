Es ist wohl ganz nach seinem Geschmack: Quentin Tarantino höchstpersönlich lieferte dem Regisseur Edgar Wright („Baby Driver) die Idee für den Titel seines aktuellsten Werks.

„Last Night in Soho“ von der Band Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, deren Song „Hold Tight“ Tarantino für sein „Grindhouse“-Segment „Death Proof – Todsicher“ (2007) verwendete, gibt der Genre-Mixtur aus Coming-of-Age-Comedy, Mystery-Thriller und Horror seinen Namen – und Soundtrack. Die mitreißende Musik der 60er-Jahre untermalt die Geschichte der introvertierten Mode-Studentin Eloise (Thomasin McKenzie), die im Schlaf zurück in die Vergangenheit reist und dabei in die Haut von Sandie (Anya Taylor-Joy, „Das Damengambit“) schlüpft. Die hinreißende Londoner Sängerin hütet ein düsteres Geheimnis.

Wright inszeniert das Ganze als eine Art feministisches Horrordrama mit Retroflair und Staraufgebot (Matt Smith, Diana Rigg), das den Zuschauer in seinen Bann zieht.

Info:

„Last Night in Soho“, GB 2021, 117 Minuten, FSK ab 16, von Edgar Wright, mit Anya Taylor-Joy, Matt Smith und Diana Rigg