„This is Passion!“ heißt das neue Programm des Heidelberger Winter-Varietés. Dieses geht Ende November an den Start und bietet neben der opulenten Show ein exquisites Drei-Gang-Menü.

„Faszinierende neue Ideen, spektakuläre Möglichkeiten und die zauberhaftesten Varieté-Träume werden wir in dieser Saison in einer Show der Superlative für unser geschätztes Publikum zum Leben erwecken“: Mit diesen wohlgesetzten Worten kündigen die beiden Macher des Heidelberger Winter-Varietés, Florian Keutel und Riadh Bourkhis, das neue Programm „This is Passion!“ an.

Menü für Feinschmecker mit Veggie-Variante

Dabei kommen Feinschmecker fraglos kulinarisch auf ihre Kosten. Bereits die Vorspeise bietet Dreierlei: Eine delikate Hokkaido-Kürbissuppe mit Ingwer und Kokos sowie ein zartes Tatar vom Weiderind an Guacamole und Ponzu werden komplettiert durch eine gebackene Garnele mit Ananas-Mango-Chutney und Chili.

Im Hauptgang dürfen sich die Gäste auf zart gebratene Brust vom Schwarzfederhuhn abgestimmt mit erlesenen orientalischen Gewürzen, serviert an aromatischem Trüffel-Schalotten-Jus, zarten glasierten Möhren und einem feinem Kartoffel-Sellerie-Püree freuen.

Vegetarier können sich freuen auf Hokkaido-Kürbissuppe mit Ingwer und Kokos, Tatar von Roter Bete mit frischem Ziegenkäse, Guacamole und Ponzu und dazu Teriyaki-Tofu an Ananas-Mango-Chutney und Chili, gefolgt von Nudelbonbon mit Bufala in feinem weißen Tomatenschaum mit Kartoffel-Sellerie-Püree sowie schmackhaften Steinchampignons abgestimmt mit Ziegenkäse. Beide Menüfolgen krönt ein Dessert aus Haselnuss in drei Texturen, fruchtigem Kirschessigsorbet und Joghurt-Hafer-Crumble mit Kirschgel pure Gaumenfreude.

Dazu unterhalten hochkarätigen Künstler und Tänzerinnen die Gäste.

Winter-Varieté „This is Passion“: ab Mi 23.11., Heidelberg, Showarena am Tiergartenbad, Infos/Tickets: www.winter-variete-heidelberg.de, 01805 118830