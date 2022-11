Eine zugespitzte Ausgangslage, hohe Sprachkunst, Witz und ein scharfer Blick für zeitgeistige Typen: Das sind Mittel, mit denen sich Stückeschreiberin Theresia Walser die Bühne erobert hat. Aktuelles Beispiel: „Endlose Aussicht“, zu erleben in Landau.

Ein Mensch wird zur Insel. Jona – man darf da sicher an den biblischen Walfisch-Passagier gleichen Namens denken – sitzt in ihrer fensterlosen Kabine vorm Frühstücksei. Die zehn Tage Karibik-Kreuzfahrt, ein Geschenk der Geschwister, sind längst vorbei. Aber eine Seuche, die an Bord ausgebrochen ist, hat ihr eine nun unwillkommene „Nachbuchung“ mit offenem Ende beschert. Jona hat längst das Zeitgefühl verloren, ist genervt vom Meer, erzählt davon, wie der erste Passagier plötzlich zusammenbrach und an dem seltsamen Virus starb. Andere folgten. Seitdem steht das Schiff unter Quarantäne, darf nirgends anlegen und treibt auf dem Meer „wie ein riesiger fauler Backenzahn“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Landau. Jona ist Teil eines Luxusgefängnisses geworden, auf dem das Essen auszugehen droht.

Monolog spiegelt ein Menschheitsdrama

Ein Stück Europa treibt wie beziehungslos über das Welt-Meer. Wie in einer Laborsituation wird es unters Mikroskop gelegt und mit viel schwarzem Humor seziert mit einer Figur, die in einem Monolog ein Menschheitsdrama sichtbar werden lässt. In der Inszenierung des Tourneetheaters Thespiskarren spielt Judith Rosmair, untermalt von Videos des Installationskünstlers Theo Eshetu, die Jona.

„Endlose Aussicht ist kein Corona-Stück“, wertet der MDR in einer Rezension mit Blick auf den Ausgangspunkt des Stückes: die während der Corona-Pandemie unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffe. Die Seuche sei aber „Anlass für eine Art Stillstand, in dem wir unser Leben neu durchdenken … Eine Nahaufnahme von uns selbst: Europa am Rande einer globalisierten Welt, in der wir die alten Helden noch zu Tode pflegen, während wir schon wissen, dass nach uns eigentlich nichts mehr kommt: ein werdendes Geisterschiff und Spaß dabei.“

Tourneetheater Thespiskarren: „Endlose Aussicht“ von Theresia Walser, Do 24.11., 20 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle; Tickets: ticket-regional.de.