Nachhilfe für Einbrecher gibt es auf sehr unterhaltsame Weise in Ludwigshafen, Eppelheim und Rodalben. Und in Starbesetzung obendrein. „Celine“ bringt unter anderem Christine Neubauer und Christine Urspruch auf die Bühne.

Mit einer solchen Besetzung ist das Stück selbst fast zweitrangig: Mit „Vollweib“ Christine Neubauer und Christine Urspruch, dem heimlichen Star des Münster-„Tatorts“, ist der Gaunerkomödie „Celine“ die Zugkraft beim Publikum sicher.

„Tatort“-Pathologin in witziger Hauptrolle

Die beiden Hauptdarstellerinnen sind vom Fernsehschirm kaum mehr wegzudenken. Der kleinwüchsigen Christine Urspruch, seit 20 Jahren als Pathologin im „Tatort“-Einsatz und da schon Kult, wurde vor wenigen Jahren die TV-Serie „Dr. Klein“ regelrecht auf den Leib geschneidert. Bei Neubauer, die ihr „Vollweib“-Image auch als Autorin von Koch- und Trainingsbüchern kultiviert, sind die Film- und Fernsehrollen kaum noch zu zählen. Da kann nichts schiefgehen, wie auch viel überschwängliches Kritikerlob quer durch die Republik belegt.

Verwirrter und fürsorglicher Einbrecher

Das kurzweilige Stück der Französin Maria Pacôme (1923-2018), die in erster Linie Schauspielerin war und dann mit ihrem eigenen Stück lange selbst in Paris auf der Bühne stand, handelt vom Anfänger-Einbrecher Guillaume (Moritz Bäckerling). Der peilt schon nicht, dass er beim Anpirschen durch den Vorgarten einer Luxusvilla bereits die volle Aufmerksamkeit der Bewohner genießt. Die empfangen den nervlich angeschlagenen Eindringling sogar fürsorglich mit einem Beruhigungscocktail. Der Arme hat sich schlicht in der Hausnummer geirrt.

Temporeiches Boulevard-Theater

Doch der Irrtum hat es in sich, hat ihn der Zufall doch zu einer Koryphäe der Zunft geführt. Celine, die „Königin der Einbrecher“ (Neubauer), und ihre Haushälterin Anna (Urspruch) nehmen nun den bemühten Kollegen unter ihre Fittiche. Bald entdecken sie in dem Jungen unverhoffte Talente. Richtig turbulent wird es aber erst, als Celines Sohn mit seiner neuen Freundin auftaucht und sie die Vergangenheit einholt.

Ein dankbarer Stoff für eine temporeiche Boulevard-Komödie und Vollblutakteure vor vollem Haus.

Info:

„Celine“ – Di 15.3., 19.30 Uhr, und Mi 16.3., 14.30 Uhr, Ludwigshafen, Pfalzbau, Karten: 0621 5042558;

Do 17.3., 20 Uhr, Eppelheim, Rudolf-Wild-Halle, Karten:; Sa19.3., 20 Uhr, Rodalben, Mozartschule, Karten: tourist@rodalben.de