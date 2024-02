Bei ihnen geht es nicht um Liga-Platzierungen, sondern um Weltrekorde am laufenden Band. Seit vielen Jahren touren die Harlem Globetrotters mit ihrer Basketball-Show rund um den Globus. Jetzt geht es erneut auf Tour.

Ihre Tricks und spektakulären Korbwürfe, oft gepaart mit hohen Sprüngen und Salti, haben den Harlem Globetrotters schon den ein oder anderen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde beschert. Jetzt sind sie mit ihren familientauglichen Sport-Shows wieder auf Welt-Tournee und gastieren auch in Mannheim.

Legenden um die Gründung der Harlem Globetrotters

Wie sich die Harlem Globetrotters gegründet haben, ist umstritten. Viele Legenden ranken sich darum. Ihre Wurzeln sollen aber in die späten 1920er-Jahre zurückreichen. Den Annalen zufolge hat das Team schon früh Tricks und Showeinlagen gezeigt – sobald es sich eine komfortable Führung erspielt hatten. Auf diese Weise habe sich das Team letzten Endes zur reinen Show-Truppe entwickelt, die sie heute sind. In actiongeladenen Performances dreht sich zwar nach wie vor vieles um den Basketball, aber im Mittelpunkt steht die Unterhaltung des Publikums, das die Spieler bei Ausflügen auf die Ränge oder kurzerhand gleich auf dem Spielfeld einbinden. Das macht den Auftritt der Globetrotters auch für Menschen unterhaltsam, die mit Basketball wenig anfangen können. Und vor allem Kinder erfreuen sich an Einlagen beliebter Maskottchen.

Bereits mehr als 150 Millionen Menschen erreicht

Mehr als 150 Millionen Menschen in 123 Ländern haben die Harlem Globetrotters den Veranstaltern zufolge bereits live erlebt. Kein Team der Welt habe mehr Siege eingefahren. „Dennoch gerät der Spielstand bei den Auftritten fast zur Nebensache. Die Harlem Globetrotters treten an, um kleinen und großen Fans eine großartige Zeit und jede Menge Spaß zu bescheren“, verspricht die Presseankündigung.

The Original Harlem Globetrotters: Sa 20.4., 19 Uhr, Mannheim, SAP-Arena, Karten: www.eventim.de, Infos: harlemglobetrotters.com