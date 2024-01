Die „Holdovers“ sind die Übriggebliebenen in einem Internat. Die, die in den Weihnachtsferien nicht abgeholt werden. Keiner will oder kann sie haben. Wenn so eine tragische Figur dann auf einen zynischen Lehrer trifft, ist das Drama perfekt ...

Meistens jedenfalls. Dass dieser Fall sich auch etwas anders entwickeln kann, zeigt das neue Werk des US-amerikanischen regisseurs Alexander Peyne „The Holdovers“.

Ausgerechnet der allseits unbeliebte und verbitterte Geschichtslehrer Paul Hunham, genannt Glubschauge, soll diese Schüler im Elite-Internat „sitten“. Selbst der Schulleiter bittet ihn um Nachsicht. Ein Teil der Schüler wird dann doch abgeholt - per Helikopter - einer bleibt: der renitente Angus Tully. Zusammen mit Lehrer Hunham und Köchin Mary (Da’vine Joy Randolph).

Wunderbar zwischen Wortwitz und Wehmut

„The Holdovers“ soll ein wunderbarer Film geworden sein, lobte bereits die englischsprachige Filmkritik. Die Darsteller wurden vielfach ausgezeichnet, darunter zwei Golden Globe Awards. Die kluge und urkomische Geschichte im Look der 70er mit Paul Giamatti in der Hauptrolle wird auch hier für den Oscar gehandelt. Lange Einstellungen lassen viel Raum für die Schauspieler. Mit „About Schmidt“ und „Downsizing“ hat der Meister der Dialoge Payne bereits Welterfolge in dem Genre gefeiert. Das könnte ihm mit „The Holdovers“ auch gelingen.

»The Holdovers«, USA 2023, 100 Minuten, Regie: Alexander Payne, mit Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa, FSK: ab 12