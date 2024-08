Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) und Holger Olsen (Viggo Mortensen) wollen sich in Nevada ein gemeinsames Leben aufbauen. Doch dann bricht der Bürgerkrieg aus und Holger, ein dänischer Einwanderer, meldet sich freiwillig ...

Viggo Mortensen ist Schauspieler, Musiker, Drehbuchautor und seit 2020 auch Regisseur. Nach seinem Regiedebüt „Falling“ kommt nun sein neues Werk ins Kino: ein Western. In „The Dead Don’t Hurt“ spielt er selbst die Hauptrolle neben Vicky Krieps. Die Geschichte spielt in den 1860er Jahren an der amerikanischen Grenze und erzählt die Geschichte von Holger Olsen, einem dänischen Einwanderer, und Vivienne Le Coudy, einer unabhängigkeitsliebenden Frau aus Québec.

Harte Probe für die junge Liebe

Die beiden treffen sich in San Francisco und ziehen in die kleine Stadt Elk Flats in Nevada, um dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Ihre Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt, als der Bürgerkrieg ausbricht und Olsen sich entschließt, der Unionsarmee beizutreten, wodurch Vivienne allein in einer korrupten und gefährlichen Umgebung zurückbleibt. Die Stadt wird vom skrupellosen Bürgermeister Rudolph Schiller und dessen Partner, dem Rancher Alfred Jeffries, kontrolliert. Vivienne muss sich gegen die gewalttätigen Annäherungen von Jeffries’ Sohn Weston zur Wehr setzen, während Olsen im Krieg ist.

Rache und Vergebung

Nach seiner Rückkehr müssen Olsen und Vivienne die Veränderungen und Traumata, die sie erlitten haben, aufarbeiten und Frieden mit ihrer Vergangenheit und miteinander schließen. Das Besondere an diesem Western ist, dass – wie selten in diesem Genre – die Geschichte weitgehend aus der Sicht der Frau erzählt wird.

»The Dead Don’t Hurt«, USA/Mexiko 2023, 129 Minuten, Regie: Viggo Mortensen, mit Viggo Mortensen, Vicky Krieps, Solly McLeod, Danny Huston, FSK: ab 12