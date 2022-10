Sergej Rachmaninow, Igor Strawinsky und Sergej Prokofjew: Mit diesen drei russischen Tonsetzern blickt Pianistin Gabriela Montero in ihrem Klavierabend am 29. November in Ludwigshafen „westwards“ – westwärts.

Dass russische Künstler vor den politischen Verhältnissen im eigenen Land in den Westen flohen, geschah schon einmal: Sergej Rachmaninow, Igor Strawinsky und Sergej Prokofjew verließen, um den Wirren der Oktoberrevolution (1917) zu entkommen, ihre Heimat und lebten fortan in Frankreich, der Schweiz und den USA. Nur einer von ihnen kehrte später ins stalinistische Russland zurück, wo er zu einem der erfolgreichsten Komponisten der Sowjetunion avancierte: Prokofjew.

Ihnen widmet Gabriela Montero ihren Klavierabend: Von Rachmaninow spielt die venezolanische Pianistin die zweite Klaviersonate op. 36, von Prokofjew die fünf „Sarkasmen“ op. 17 und die Klaviersonate d-Moll op. 14 – alles Werke, die unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstanden. Strawinsky ist mit seiner 1924 komponierten Klaviersonate fis-Moll im Programm vertreten. Damit nicht genug, spinnt Montero, die 1970 in Caracas geboren wurde, das Thema Migration fort, indem sie Charlie Chaplins Stummfilm „Der Einwanderer“ – just aus dem Jahr 1917 – mit Live-Improvisationen untermalt.

Di 29.11., 20 Uhr, BASF-Feierabendhaus