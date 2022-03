Einzeller-Ballett im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien: Mit seiner „Radiolarienübung“ bezieht sich der 1967 geborene Künstler Reiner Maria Matysik auf die „Kunstformen der Natur“ nach Haeckel.

Der Jenenser Zoologe, Philosoph und Zeichner Ernst Haeckel veröffentlichte die „Kunstformen der Natur“ zwischen 1899 und 1904. Matysiks Strahlentierchen-Installation ist Teil der Ausstellung „The Beauty of Life/Spuren frühen Lebens“, in der das ZKM der Ästhetik der Evolution nachspürt. Die in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Naturkundemuseum entstandene Schau schlägt einen gewaltigen Bogen von der erdgeschichtlichen Frühzeit vor vier Milliarden Jahren bis hin zur Kunst des 21. Jahrhunderts. Fossile Zeugnisse treffen dabei sowohl auf Werke der Klassischen Moderne, etwa von Hans Arp, Willi Baumeister und Max Ernst, als auch auf modernste Medienkunst; Darwins Evolutionstheorie wird mit aktuellen Erkenntnissen der Evolutionsforschung verknüpft. Das alles unter dem Warnhinweis, dass die Vielfalt der Arten und Erscheinungsformen durch den Menschen bedroht ist: 26.3. bis 10.7., Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa, So 11-18 Uhr, www.zkm.de.