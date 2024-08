Bald geistert sie durchs Kammertheater in Karlsruhe, die liebenswert-schaurige Addams Family. Und sie sorgen nicht nur für Gruselspaß, sondern sie singen auch noch. Denn die Inszenierung ist ein Musical.

Seit den 1930er Jahren geistern sie durch Cartoons, übern Fernsehbildschirm, die Kinoleinwand und über internationale Bühnen. Mit der Erfolgsserie „Wednesday“ auf Netflix haben sich die skurrilen Mitglieder der Addams Family gerade einmal mehr in den Blickpunkt gerückt. Und bald spuken der galante Gomez, der auf ewig unsterblich vernarrt in seine Gattin Morticia ist, und ihre beiden leichenblassen Kinder Wednesday und Pugsley nebst Onkel Fester, Granny, Butler Lurch und dem eiskalten, ohne Körper eigenständig agierenden Händchen durchs Kammertheater Karlsruhe. Thomas Helmut Heep hat das Musical von Marshall Brickman, Rick Elice und Andrew Lippa inszeniert, für die musikalische Leitung zeichnet Stephan Ohm verantwortlich. Bühnen- und Kostümbild hat Steven Koop beigesteuert.

Die liebenswert-gruselige Familie mit dem Hang zum Morbiden lebt zufrieden in ihrer alten Villa. Das schaurige Paradies wäre perfekt, hätte sich Tochter Wednesday nicht ausgerechnet in einen „Normalo“ verliebt. Der kündigt sich mitsamt seiner Spießer-Eltern zum Besuch an ... Ob es den Addams gelingt, wenigstens einen Abend lang normal zu scheinen?

Premiere: Fr 6.9., 19.30 Uhr, weitere Termine bis 29.9.; Infos/Karten: kammertheater-karlsruhe.de/addams, Karten auch telefonisch unter 0721 23111