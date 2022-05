Unter dem Titel „When Do We Dance?“ „tanzt“ sich die französische Pianistin Lise de la Salle einmal quer durch die Welt. Das Programm rund um ihr neues gleichnamiges Album stellt sie auch in Freinsheim vor.

„When Do We Dance?“ – So keck und jazzig, wie das tönt, wenn Lise de la Salle den Gershwin-Titel über die Klaviertasten hüpfen lässt, ist das eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung. Und der kommt die Pianistin beflissen nach: Auf ihrem aktuellen, 2021 veröffentlichten Album, das sich von Gershwin den Titel leiht und dessen Programm die 1988 in Cherbourg geborene Französin am 15. Mai in Freinsheim vorstellt, tanzt sich de la Salle einmal quer durch die Welt – und durch rund 100 Jahre Musikgeschichte obendrein.

Jazz-Fahrkarte nach Amerika

Neben Gershwin dienen ihr Stücke von Art Tatum, William Bolcom und Fats Waller als Jazz-Fahrkarte nach Amerika, glitzernde Ragtimes, unter denen Wallers „Viper’s Drag“ das vielleicht aufregendste Stück ist, oszillierend zwischen frivoler Coolness und burleskem Übermut. Als Passage in den Süden Südamerikas nutzt de la Salle Astor Piazzollas „Libertango“ und die „Danzas Argentinas“ von Alberto Ginastera. Manuel de Falla liefert der Pianistin mit dem „Feuertanz“ aus dem Ballett „El amor brujo“ den leidenschaftlich lodernden Rhythmus für die Überfahrt nach Spanien. Mit Ravels „Valses nobles et sentimentales“ dreht de la Salle, mal überschwänglich, mal melancholisch-delikat, ihre Kreise durch Frankreich, um dann mit Bartóks „Rumänischen Volkstänzen“ auf den Balkan und mit Strawinsky, Skrjabin und Rachmaninow in slawische Gefilde aufzubrechen.

Es ist ein besonders schönes, klug kombiniertes Programm, das zeigt, wie stark Volks- und Modetänze die Kunstmusik bis weit in die Moderne hinein herausforderten und inspirierten.

Lise de la Salle: „When Do We Dance?“ – So 15.5., 17.30 Uhr, Freinsheim, Von-Busch-Hof, Karten: vbh-konzertant.de, 06353 989294