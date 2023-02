Wie sieht das Festival der Zukunft aus? Was interessiert junge Erwachsene an Kultur? Wie groß ist die Neugier auf die eigene Kreativität? Antworten auf diese Fragen geben sich Jugendliche bei „Takeover“ selbst, indem sie das Festspielhaus übernehmen.

Interaktive Formate, Workshops und Konzerte bringen sie auf die ehrwürdige Opernbühne. Eröffnet wird „Takeover“ mit Bewegungskunst der Münchner Iwanson-Tanzgruppe (Fr 3.2., 20 Uhr, kostenlos). Um 21 Uhr präsentiert das deutsch-schweizerische Duo Grandbrothers seinen Mix aus Klavier und Elektronik. In der auf moderner Projektionstechnologie basierenden Choreographie „Hakanaï“ der Kompanie Adrien M & Claire B interpretiert eine Tänzerin eine „digitale Partitur“ (Sa 4.2., 14 Uhr, So 5.2., 11 Uhr). Weitere Highlights: Nils Wülker und Arne Jansen mit „Closer“ (Sa 4.2., 20 Uhr), die Takeover-Party (mit Drums, Elektronik, Streichquartett, BMX-Akrobatik, Sa 4.2., 22.30 Uhr) und das Grenzen sprengende Konzert mit Stargeiger Daniel Hope, einem klassischen Orchester und einem Jazztrio (So 5.2., 16 Uhr).

Fr-So 3.-5.2., Baden-Baden, Festspielhaus, Infos/ Tickets: www.festspielhaus.de, www.takeoverfestival.de, Reservierungen: Tel. 07221 3013101