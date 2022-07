Gemütlich auf der Picknickdecke liegen oder lieber vor einer der beiden Bühnen tanzen? Am Fr 15. und Sa 16.7. bietet das Strandbad nicht nur Erfrischung an heißen Sommertagen, sondern von 18 bis 24 auch Unterhaltung in lauen Sommernächten.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 19 Uhr, mit dem Fassbieranstich, danach verlegen die Domnixen Speyer die Feier mit einer Wasserballettvorführung ab 20 Uhr kurzerhand ins Becken. Im Kontrast dazu erleuchtet die Gruppe Feuertänzer den Abend ab 22.30 Uhr mit einer Feuershow.

Breakdance am Monte Scherbelino

Die Breakdancer von Soul Picnic zeigen samstags von 18 bis 20.30 Uhr im Eingangsbereich ihr Können. Am Monte Scherbelino verzaubert von 18 bis 20 Uhr ein Seifenblasenkünstler das Publikum. An beiden Festtagen werden auf dem Strandbadweiher die beleuchteten Schiffsmodelle des Schiffs- und Modellbauclubs zu sehen sein.

Schlagerparty unter den Kastanien

Zwischen den Programmpunkten laden am Freitag die Camillas ab 19.30 Uhr auf der Bühne unter den Kastanien zur Schlagerparty ein. Brass Machine liefert ab 20.30 Uhr Rock und Pop auf der Bühne am Monte Scherbelino. Am Samstag lassen Tara und Sten unter den Kastanien ab 19.30 Uhr Akustik-Pop erklingen. Auf der zweiten Bühne treten am selben Abend Daily Races auf, die ab 20.30 Uhr New Wave und Musik der 1980er-Jahre spielen.

Feuerwerk über dem Strandbadweiher

Seinen Abschluss findet das Fest am 16.7. mit einem Feuerwerk über dem Strandbadweiher um 22.45 Uhr. An beiden Tagen kann das Bad von Schwimmgästen bis 17 Uhr besucht werden.

Strandbadfest, Strandbad Frankenthal – Fr/Sa 15./16.7., je 18-24 Uhr,

Eröffnung: 15.7., 19 Uhr; Feuerwerk über dem Strandbadweiher: 16.7., 22.45 Uhr; Abendkasse ab 18 Uhr; Info zu Programm und Vorverkauf: frankenthal.de/strandbadfest