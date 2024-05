Zum 49. Mal feiert Frankenthal sein Strohhutfest. Und diese Veranstaltung ist beileibe kein alter Hut: Der Fest-Button, der einen bebrillten Löwen in poppigen Farben mit Strohhut zeigt, fand reißenden Absatz, es gab bereits eine Nachbestellung.

Von 30. Mai bis 2. Juni verspricht das Strohhutfest Frankenthal auch wieder viel Musik. Dazu kommen Stationen, um Hunger und Durst zu stillen. „Traditionell wird ein Großteil der Zelte, Stände und Straßencafés von Frankenthaler Vereinen betrieben“ – auf diese Feststellung legt die Stadt in ihrer Mitteilung Wert.

Musik auf der Hauptbühne

Eröffnet wird das Fest an Fronleichnam, Donnerstag, 30. Mai, um 14 Uhr. Die Moderation der Eröffnung übernimmt RPR1-Moderator Ben Salzner, auch die neue Miss Strohhut betritt die Bühne. Die Band Jo’s Mum gibt dann um 19.30 Uhr den musikalischen Startschuss auf der RPR1-Hauptbühne (Rathausplatz). Drei Sängerinnen wollen das Publikum mit Funk- und Soul-Klassikern, Charthits und Rock auf die vier Festtage einstimmen.

Anonyme Giddarischde am Start

Am Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr übernehmen die Anonyme Giddarischde die Hauptbühne (19.30 Uhr). Ob „Palzlied“ oder „Lewwerworscht“ – die Frankenthaler Band um Sänger „Edsel“ (Thomas Merz) macht im besten Fall aus ihrem Publikum einen einzigen großen Chor.

Am Samstag, 1. Juni, 19.30 Uhr, wird die aus dem Rhein-Neckar-Raum stammende Cover- und Partyband Me and the Heat erwartet, die mit fast 20 Jahren Bühnenerfahrung aufwarten kann.

Zirkus und mehr für den Nachwuchs

Am Sonntag (2. Juni, 19 Uhr) spielt die Band Changes aus Zweibrücken Rock- und Pop-Klassiker, aber auch „junge“ Club-Tracks. Von Blues über Reggae bis hin zu Country oder Schlager: Auch vor den weiteren Bühnen kommen Musikfreunde auf ihre Kosten. Und zwar hier: an der Eichbaumbühne am Speyerer Tor, der Bühne in der Erkenbertruine, der TIF-Bühne, der Gleis4-Bühne sowie in den Vereinszelten. Das „Kinderstrohhutfest“ mit Zirkusvorführungen, Schminken und einigem mehr hat seinen Platz in der Schlossergasse. Am Sonntag (2. Juni) startet der Strohhutfestlauf um 11 Uhr, Läufer können sich vorab unter www.br-timing.de anmelden. Drei Laufstrecken bieten unterschiedliche Distanzen.

Die Bahn setzt Sonderzüge zum Fest ein, wie die Stadt mitteilte. Die Stadt empfiehlt übrigens auch, das Strohhutfest nicht mit Hunden zu besuchen, da an diesen Tagen voraussichtlich sehr viel los sein wird.

49. Strohhutfest: 30.5.-2.6., Frankenthal, Innenstadt, Öffnungszeiten: Do 11-24 Uhr, Fr und Sa 10-24 Uhr, So 11-21 Uhr, weitere Info: www.frankenthal.de/strohhutfest