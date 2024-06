Premiere für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker in Neustadt: Zum ersten Mal wird in der Weinstraßenstadt eine Street Food Fiesta gefeiert. Von 14. bis 16. Juni verwandelt sich der Daniel-Meininger-Platz in eine Schlemmer-Meile

Köstlichkeiten aus aller Welt

Frisch zubereitete Spezialitäten, die die beliebtesten internationalen Küchen spiegeln, gibt es frisch auf die Hand. Die Veranstalter stellen eine bunt gemischte Auswahl an Köstlichkeiten aus aller Welt in Aussicht, darunter mexikanische Tacos, Baumstriezel, amerikanische Corn Dogs, koreanische Fried Chicken, argentinische Grillspezialitäten, Burger, Gyros und Souvlaki wie in Griechenland sowie Langos. An liebevoll gestalteten Ständen und Foodtrucks können die Köstlichkeiten probiert werden, Sitzmöglichkeiten sorgen für entspannten Genuss.

Passende Getränke sind ebenfalls im Angebot: Neben kühlem Bier stehen Cocktails, Softgetränke und Limonaden zur Auswahl. Nicht zuletzt sorgen zwischen den Food-Ständen Straßenmusiker verschiedener Genres für Stimmung. Lichterketten und Girlanden tauchen abends die Location in ein neues tolles Licht ein. So verspreche die Fiesta über das kulinarische Angebot hinaus ein „Fest für die Sinne“ zu werden“, heißt es in der Ankündigung