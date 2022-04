Nicht nur die Skandinavier können’s: Düstere Krimikost mit sozialkritischer Botschaft vor berückender Landschaftskulisse spannend und wendungsreich zu inszenieren, das schaffen auch die Briten, wie „Mord auf Shetland“ einmal mehr zeigt.

Die BBC lässt den um seine verstorbene Ehefrau trauernden, aber dennoch eloquenten Chefermittler und hochanalytischen Geist auf der schottischen Insel Shetland ermitteln. Jimmy Perez (Douglas Henshall) lässt nicht locker. Der blonde Hüne steht für traditionelle Werte wie Unbestechlichkeit und Ehrlichkeit. „Die dunkle Seite eines der schönsten Orte der Welt“, beschreibt der Sender den Hintergrund der Serie, für die im November die sechste Staffel abgedreht wurde. Die ARD zeigt jetzt Staffel vier in der Mediathek.

Menschenhandel vor landschaftlicher Idylle

Menschenhandel ist das Thema der drei Folgen „Fern der Heimat“, „Der Tod wartet“ und „Die Schatten der Vergangenheit“, die jeweils Spielfilmlänge haben. Dass es sich um das ganz große organisierte Verbrechen handelt, zeichnet sich jedoch zunächst noch nicht ab. Das kleine Ermittlerteam auf der beschaulichen Insel – Perez stehen Alison McIntosh (Alison O’Donnell) und Sandy Wilson (Steven Robertson) zur Seite – muss vielmehr herausfinden, was es mit einem abgetrennten Arm auf sich hat, der am Strand angespült wurde.

Organisiertes Verbrechen als Herausforderung

Bald ist klar, dass er zur Leiche von Daniel Ugara gehörte. Die Fahndung ruft die Londonerin Olivia auf den Plan, die aus Nigeria stammt: Der Tote ist ihr Sohn, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Er lebte mit Schwester Zezi bei seinem Vater in Afrika. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann bei der Suche nach Zezi auf Shetland ermordet wurde. Das Mädchen bleibt spurlos verschwunden. Wenig später gibt es weitere Morde. Hängen diese mit dem Mord an Daniel zusammen? Perez Ermittlungen ziehen immer weitere Kreise. Er vermutet hinter den Morden ein weit über die Insel hinausreichendes Netz des organisierten Verbrechens und zweifelt bald auch an Menschen, die ihm nahestehen ...

„Mord auf Shetland“: 4. Staffel, drei Doppel-Folgen, bis 14.5. in der ARD-Mediathek