Fake-Millionärin narrt Geldadel: Auf diesen Nenner lässt sich die neue Miniserie bringen, die auf Netflix startet. Nicht nur die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht, auch die Mitwirkenden klingen erfolgversprechend.

Eine Hochstaplerin narrt die High Society von New York: Die Geschichte der Deutsch-Russin Anna Sorokin, die sich unter dem Alias Anna Delvey als Tochter eines deutschen Millionärs ausgab und ihre elitären Bekannten um viel Geld erleichterte, ging um die Welt. Die bekannte Produzentin Shonda Rhimes hat aus dem Stoff eine famose Serie über Sein und Schein in der Social-Media-Ära gemacht – mit so viel Witz, Drive und Cleverness, wie man es von der „Bridgerton“-Macherin erwarten darf. Netflix zeigt die neunteilige Miniserie ab 11. Februar.

Aus dem Blickwinkel einer Journalistin

Im Fokus von „Inventing Anna“ stehen zwei ehrgeizige Frauen: Die Journalistin Vivian (Anna Chlumsky, Serienfans aus „Veep“ bekannt) wird als erste auf Annas Fall neugierig und besucht sie in der Untersuchungshaft. Reales Vorbild für die Figur ist die New Yorker Journalistin Jessica Pressler, die in einem 2018 veröffentlichten Artikel enthüllte, wie die nahe Moskau geborene Tochter eines Lkw-Fahrers sich als Millionenerbin ausgegeben und somit Zutritt zum Elitezirkel des New Yorker Geldadels erschlichen hat. Vivian will die Story der Schwindlerin (gespielt von „Ozark“-Star Julia Garner) erzählen und sich damit selber einen Namen machen. Sie besucht Anna im Gefängnis und kann sie zur Kooperation bewegen, indem sie ihr das verspricht, was Anna unbedingt haben will: Ruhm. In den neun Episoden, die zwischen 60 und 80 Minuten dauern, wird mit witzigen Dialogen und feinen Charakterskizzen die Geschichte des Fakes aufgerollt.

Dem Erfolg einer Täuschung auf der Spur

Die Frage ist natürlich: Wie konnten sich all die reichen Menschen von Anna täuschen lassen und ihr die Lüge abkaufen, sie schwimme selber in Geld? Anna weiß, welche Designerlabels man trägt und welches Restaurant in New York gerade angesagt ist, sie kennt die Codes der Upper Class und erschwindelt sich so Zutritt in die exklusivsten Zirkel. In den Rückblenden taucht der Zuschauer gemeinsam mit ihr in die Welt der Superreichen ein: Modenschauen, Luxusrestaurants, Yachten, Partys – so schwelgerisch die Bilder sind, so clever ist die Handlung. Das Internet-Zeitalter wird als Ära des Fakes geschildert, in der Menschen aller Gesellschaftskreise ihren Alltag ständig für die Bilder in den sozialen Medien optimieren und nur der schöne Schein zählt.

Glamouröses Gesamtkunstwerk

„Inventing Anna“ ist keine True-Crime-mäßige Nacherzählung der Ereignisse, vielmehr überhöht die TV-Saga die Story zu einem glamourösen Gesamtkunstwerk – in etwa so, wie Anna Sorokin das mit ihrer eigenen Identität gemacht hat. In der Serie dient aber nicht Anna als Identifikationsfigur, sondern die etwas linkische, hochschwangere Journalistin Vivian, die überhaupt nicht weiß, wie man sich gekonnt in Szene setzt. Anna hingegen bleibt eine zwiespältige Figur, einerseits anmaßend und skrupellos, andererseits auch verletzlich, getrieben von dem Wunsch, es trotz ihrer einfachen Herkunft nach ganz oben zu schaffen.

Wegen Betrugs verurteilt

Die wahre Anna Sorokin, die als 16-Jährige mit ihrer Familie von Russland nach Deutschland zog, wurde 2019 in den USA wegen Betrugs an Hotels und reichen Bekannten in Höhe von maximal 275.000 Dollar angeklagt und schuldig gesprochen – die Bilder ihrer Auftritte in Designergarderobe im Gerichtssaal sorgten für Aufsehen. Im Februar 2021 wurde sie nach 20 Monaten Haft entlassen.

Info:

Mini-Serie “Inventing Anna„ ab Freitag, 11.2., auf Netflix