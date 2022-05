Die Bilder haben traurige Aktualität erlangt: Die Antikriegs-Serie „Das Boot“ geht auf Sky jetzt mit zehn neuen Folgen in die dritte Staffel. Neben Darstellern aus den früheren Folgen sind neue Darsteller dabei, darunter bekannte Gesichter.

Eine Antikriegs-Serie in Zeiten des Krieges: Die dritte Staffel der aufwendigen Torpedo-Saga „Das Boot“ dreht sich erneut um eine deutsche U-Boot-Besatzung im Dritten Reich, um die Verbrechen von Hitlers Schergen und den verzweifelten Kampf gegen das Nazi-Regime. Doch eines ist bei der dritten Auflage neu: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Bilder von Kampf und Zerstörung, von Leid, Terror und Tod eine traurige Aktualität. Wegen der russischen Invasion war der zunächst für Anfang April geplante Ausstrahlungsstart der Militär-Saga auf Mai verschoben worden.

Tödliches Drama im offenen Ozean

Die Handlung der neuen Folgen spielt 1943 und beginnt mit einem tödlichen Drama im offenen Ozean. Ein deutsches Unterseeboot wird von einem britischen Zerstörer angegriffen und getroffen. Vergeblich flehen die im Wasser treibenden Überlebenden um Rettung: Captain Jack Swinburne (Ray Stevenson) kennt keine Gnade. Seit sein Sohn beim Angriff eines deutschen U-Boots gefallen ist, ist er auf Rache aus und jagt wie ein moderner Käpt’n Ahab über die Weltmeere – der Seekrieg wird in der Figur von Swinburne auch aus Sicht der Alliierten erzählt.

Johann von Bülow und Anna Schudt mit im Boot

Darsteller Ray Stevenson ist eines von mehreren neuen Gesichtern in der dritten Staffel. Neuzugang Johann von Bülow spielt den deutschen Konsul in Lissabon, „Tatort“-Star Anna Schudt seine geheimnisvolle Gemahlin, eine Salonlöwin mit eigener Agenda, und Trystan Pütter einen Geheimdienstmann. Außerdem sind viele Stars aus den vorigen Staffeln wieder mit an Bord, etwa Tom Wlaschiha als Nazi-Schurke: Ähnlich wie im Kultfilm „Das Boot“ (1981) unter anderem mit Uwe Ochsenknecht oder Herbert Grönemeyer entwickelt sich die Serie zum Tummelplatz für eine ganze Schauspielgeneration. Sie hatte 2018 beim Bezahlsender Sky Premiere und ist an den legendären Film von Wolfgang Petersen sowie an Lothar-Günther Buchheims Romane „Das Boot“ und „Die Festung“ angelehnt. Nach Angaben von Sky war die erste Staffel weltweit ein Erfolg, das 26,5 Millionen Euro teure Mammutwerk wurde in über 100 Länder verkauft.

Schauplätze in Portugal und Kiel

In den neuen Folgen des epischen Weltkriegspanoramas wechseln wieder mal die Schauplätze: Nach Frankreich und den USA in den vorherigen Staffeln geht es nun ins neutrale Portugal und nach Kiel, dem Hauptquartier der deutschen Kriegsmarine. Von dort aus sticht Kommandant Robert Ehrenberg (Franz Dinda) mit einer blutjungen Mannschaft in See, darunter zwei 16-jährige Straßendiebe, die mit dem Marinedienst einer Haftstrafe entkommen. Beim Einsatz im Atlantik wird U-949 von Captain Swinburne und seiner „HMS Perseverance“ gejagt, das Ende ist ausgesprochen tragisch.

Wiedersehen mit dem grausamen Hagen Forster

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem grausamen Hagen Forster („Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha), in Lissabon soll der NS-Agent die Ermordung eines Gestapo-Offiziers klären. Unter dem Eindruck seiner Erlebnisse an der Ostfront dämmert ihm aber, dass er auf der falschen Seite steht.

Vierte Staffel angekündigt

Die zehn neuen „Boot“-Episoden wurden in Prag und Malta gedreht, Regie führten Hans Steinbichler („Das Tagebuch der Anne Frank“) und Dennis Gansel („Die Welle“). Die dritte Staffel, die voraussichtlich in einigen Monaten Free-TV-Premiere im ZDF hat, war noch nicht vom Stapel gelaufen, da hatte Sky übrigens schon die Produktion einer vierten Staffel bekanntgegeben: Sie wird ab Juni gedreht und wohl erst 2024 Premiere haben.