Vier witzige, selbstbewusste und attraktive Frauen aus New York, die sich nehmen, was sie wollen: Die Freundinnen aus der US-Comedyserie „Sex and the City“ waren die Stilikonen ihrer Zeit. Jetzt sind drei davon zurück auf dem Bildschirm.

Das Powerquartett um die Kolumnistin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) genoss weltweit Kultstatus. Entsprechend traurig waren viele Fans, als 2004 nach sechs Jahren Schluss war – und entsprechend