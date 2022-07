Es ist ein erklärter Publikumsliebling: Bunt und überraschend gestaltet sich das Internationale Straßentheaterfestival in Ludwigshafen. Unter dem Motto „Oasen des Glücks“ bietet es an vier Spielstätten drei Tage lang volles Programm.

Tanzen macht glücklich. Es schüttet Glückshormone aus und hilft gegen Stress und Antriebslosigkeit. Doch wie könnte getanztes Glück aussehen? Die Joshua Monten Dance Company spürt dem Glück in „The Pursuit of Happiness“ tänzerisch nach. Das und mehr gibt es beim 21. Internationalen Straßentheaterfestival in Ludwigshafen zu erleben.

„Oase des Glücks“

So poesievoll einladend klingt auch der Name eines der Aktionsräume: Die „Oase des Glücks“ auf dem Europaplatz entführt in eine Welt voller Farben, Lieder und Rhythmen und durch die performative Waschanlage „Carwash“ aus den Niederlanden.

Im „Comedy Club“ am Bürgerhof wird Sylvain Pomme seine clownesken Kapriolen treiben, die belgischen Gruppen Cie Balancetoi und Sitting Duck werden Akrobatik und Witz kombinieren. Die Grenzen des menschlich Machbaren werden vor der Rhein-Galerie ausgelotet. Für Waghalsigkeit stehen die „Großmütter“ von Cie Zania, die gegen den Zahn der Zeit anradeln, sowie das rumänische Tangaj Collective auf Rollschuhen. Der Karl-Kornmann-Platz bietet Raum für einen genreübergreifenden Mix aus Musik, Theater und Austausch.

Aufruf für den Frieden

Den Auftakt gestaltet am Fr 29.7., 17 Uhr, das Ensemble Cie Dyptik mit „Mirage (A Day of Celebration)“ auf dem Europaplatz. Das Tanzstück spielt in einem Flüchtlingslager im Westjordanland, wo die Menschen mit einem Tanz Ungerechtigkeit und Gewalt anprangern. Das Stück ist ein Aufruf für den Frieden und gegen das Absurde des Krieges.

21. Internationales Straßentheaterfestival Ludwigshafen: Fr-So 29.-31.7., Innenstadt; Festival-Eröffnung: 29.7., 17 Uhr, Europaplatz; Festival-Abschluss: 31.7., 17.30 Uhr, Karl-Kornmann-Platz; Info zum Programm: www.ludwigshafen.de