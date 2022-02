„Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message in a Bottle“, „English Man in New York“ und „Fields of Gold“ zählen zu den größten Hits mit The Police und solo. Mit neuen Interpretationen ist Sting jetzt auf Tour.

Schon Ende der 70er, Anfang der 80er-Jahre feierte er mit der Band The Police riesige Erfolge, die er schließlich als Solo-Künstler fortsetzen konnte. Kein Wunder, dass Sting, nach dem übrigens die in Kolumbien beheimatete Laubfroschart „Hyla stingi“ benannt ist, bereits 17 Grammy-Awards einheimste. Auch mit seinen nunmehr 70 Jahren darf er getrost als Weltstar in der Musikszene bezeichnet werden. Und nicht nur in diesem Genre hat er sich einen großen Namen gemacht. In mehreren Kinofilmen stellt der gebürtige Engländer, der seine Zeit inzwischen am liebsten in der Toskana verbringt, sein Können als Schauspieler unter Beweis.

„My Songs“ live

„Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Message in a Bottle“, „English Man in New York“ und „Fields of Gold“ zählen zu den größten Hits mit The Police und solo. Auf seinem Album „My Songs“ spielte er sie neu ein, was aber mit durchwachsener Kritik bedacht wurde. Die Rede ist von einem heimlichen Best-of-Album, dem wenig Neues innewohne. Auf der gleichnamigen Tour, die schon 2021 die Fans in die Hallen locken sollte und die nun fortgesetzt wird, können sich die Anhänger selbst ein Bild machen. Auf der Tour wird Sting, dessen bürgerlicher Name Gordon Matthew Thomas Sumner lautet, von seinem Sohn Joe Sumner begleitet, der ebenfalls Musiker ist.

Info:

Sting – “My Songs„-Tour: Sa 26.3., 20 Uhr, Mannheim, SAP-Arena, Tickets: 01806 570070; So 24.7., 19 Uhr, Mainz, Volkspark, Tickets: rheinpfalz.de/ticket