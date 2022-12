Im Mai wird Baden-Baden drei Tage lang zur Genießerhauptstadt der Bundesrepublik: Beim ersten „Wein- & Gourmetfestival by Falstaff“ in der Kurstadt präsentieren Top-Winzer ihre Erzeugnisse. Auch Spitzenköche sind mit von der Partie.

Weinkenner dürfen sich auf regionale, nationale und internationale Topwinzer und ihre Spitzengewächse freuen. Denn die Weinmacher laden zur freien Verkostung ein. Starköche wie Massimo Bottura, Küchenchef und Patron in der Osteria Francescana in Modena, sowie renommierte Feinkostproduzenten kredenzen zudem kulinarische Köstlichkeiten. Weitere Events, darunter Workshops, Gala- und Themendinners an attraktiven Locations in der Stadt, ergänzen das Programm rund um die Themen Wein, Kulinarik und Genuss.

Nelson Müller mit „Soundtrack seines Lebens“

Auch Nelson Müller gibt sich die Ehre: Er lädt live in seine „Soulkitchen“ ein, wo der TV-Entertainer und Sternekoch allerdings nicht kocht, sondern live singend den „Soundtrack seines Lebens“ serviert und allerhand prägende Erlebnisse preisgibt (Fr 19.5., 20 Uhr, Kongresshaus). Sein Versprechen: „Ich will, dass die Leute in meinem Programm zwei Stunden den Alltag vergessen und mit allen Sinnen entspannen, genießen und abtauchen in eine Welt der Genüsse, Gerüche, der Musik und der Geschichten, die ich auf meinem Weg von Ghana nach Essen erleben durfte.“

Festivaltickets in zwei Kategorien

Festivaltickets gibt es in zwei Kategorien: Für 195 Euro haben Gäste drei Tage lang Zutritt ins Kongresshaus und können Produkte aller anwesenden Winzer, Genusspartner und Sterneköche verkosten sowie an kostenfreien Workshops und Vorträgen mit vorheriger Anmeldung – allerdings je nach Verfügbarkeit – teilnehmen. Ein Upgrade mit Zugang zur Vip-Lounge, wo der Champagner fließt, sowie Zugang zu Masterclasses und Raritätenverkostungen ist das limitierte Gold-Ticket (395 Euro).

„Wein- & Gourmetfestival by Falstaff“: 19.-21.5., Fr 14-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Baden-Baden, Kongresshaus, Karten/Infos: www.wein-gourmet-festival.de