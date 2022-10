Im Keltendorf in Steinbach geht die Saison ihrem Ende entgegen, und das heißt: Das Samhain-Fest steht vor der Tür. Am Montag, 31. Oktober, wird dieser keltische Ursprung von Halloween wieder seinen Charme verbreiten.

Um 17 Uhr öffnen sich die Tore der nachgebauten keltischen Siedlung für das Fest. Die Besucher erwartet ein buntes Programm für Klein und Groß. Mitmachaktionen weihen die Gäste in keltische Handwerkskunst ein. Am Lagerfeuer kann frisches Stockbrot gebacken werden. Um 19 Uhr bricht die Fackelwanderung auf zum von Schwedenfeuern erleuchteten Skulpturenkreis im Keltengarten. Dort wird die Geschichte vom Ursprung des Festes erzählt. Zuvor gebastelte Strohpuppen können dem Feuer anvertraut werden, auf dass die guten Wünsche fürs neue Jahr in Erfüllung gehen mögen

Wer will, kann ab 20 Uhr der Irish-Folk-Band „Heebie Jeebies“ aus dem Odenwald lauschen. Für das leibliche Wohl ist mit keltischem Eintopf, Met und anderem gesorgt. Das Keltendorf schließt danach bis April 2023.

Samhain-Fest, Keltendorf und Keltengarten in Steinbach am Donnersberg, ab 17 Uhr, CARD-Vorteil: 0,50 Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis