Auf „Teufelsküche“, seinem neuen Album, glänzt Stoppok wie gewohnt mit spitzfindigem Wortwitz und Weisheit. Sie macht einfach Spaß, diese schwarzhumorige Musik des „Pott-Poeten“. Auch live darf man sich jetzt wieder davon überzeugen.

„Wir pfeifen auf dem letzten Loch, doch so lange wir noch pfeifen können, geht’s ja noch“. Für seine vordergründig gut gelaunte Schunkelhymne genehmigt sich der Pott-Poet zusammen mit den Kollegen Hannes Ringlstetter und Martin Bechler alias Fortuna Ehrenfeld im Video ein Gläschen Sekt in Anbetracht einer verzweifelten Lage. Das Wasser am Hals und den Weltuntergang im Blick pfeifen sie sich einfach eins ...

Feine Fingerpickings inklusive

Auf „Teufelsküche“, seinem neuen Album, glänzt Stoppok wie gewohnt mit spitzfindigem Wortwitz und Weisheit. Mal darf rhythmisch mitgewippt werden, mal gibt es feine Fingerpickings, dann lässt er es mit Sängerin Cäthe gepflegt rocken. Stoppok, wie er leibt und lebt! Kein Wunder also, dass „Teufelsküche“ wenige Tage nach der Release in den Charts auf Platz sechs hüpfte. Übrigens: Auch Olli Schulz und Alin Coen sind als Gäste dabei.

Jetzt geht’s auf Tour. Für seine Fans ein doppelter Grund zur Freude, denn im Oktober 2022 erlitt der Songwriter, der vor wenigen Tagen seinen 68. Geburtstag feierte, einen Herzinfarkt und musste zweimal operiert werden.

Mehrere Auszeichnungen für Stefan Stoppok

Stoppok wurde für seine poetische Kraft und genaue Beobachtungsgabe bereits mit dem Musikautorenpreis der GEMA, dem Weltmusikpreis „Ruth“ und dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Auch nach über 40 Bühnenjahren treffe er den richtigen Ton und die Themen der Zeit, heißt es in der Tour-Ankündigung. Stimmt genau!

Stoppok & Band: „Teufelsküche“ – Fr 8.3., 20 Uhr, Neunkirchen, Stummsche Reithalle; Sa 9.3., 20 Uhr, Bensheim, Rex; Karten: reservix.de