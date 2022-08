Es wird mal als „pfälzisches“, mal als „deutsches Woodstock“ tituliert – und es sucht seinesgleichen: Das „2. British Rock Meeting“ von 1972 ist noch heute weithin ein Begriff. Zum 50. Jahrestag gibt es eine Neuauflage in Germersheim.

Geschätzt 70.000 Hippies und Rock-Fans strömten damals nach Germersheim, und auf der Bühne gaben sich in etwas mehr als drei Tagen zahlreiche namhafte Bands die Ehre, darunter Pink Floyd, Uriah Heep, The Kinks, Nazareth, Atomic Rooster, Humble Pie und Status Quo.

Festivalbesucher feiern friedlich

Dabei versetzte die Ankündigung des Festivals Germersheim zunächst in helle Aufregung. Die Anwohner zeigten sich über einen möglichen Ansturm der jungen Musikfans besorgt, die Stadtspitze versuchte gar, das Festival zu verbieten. Letzten Endes fand das Event unter Auflagen dann doch statt, und die Sorgen erwiesen sich als unbegründet. Die Festivalbesucher – darunter viele US-Soldaten – feierten friedlich, zu größeren Zwischenfällen oder gar Ausschreitungen kam es trotz organisatorischer Mängel nicht.

Geist von damals soll wieder aufleben

50 Jahre ist das her – der perfekte Zeitpunkt also, um den Geist von damals wieder aufleben zu lassen. Ende Mai, zum eigentlichen Jubiläum, gab es bereits ein Jubiläums-Open-Air. Nun folgt am Samstag, 10. September, das Open-Air-Festival „50 Jahre British Rock“ – mit drei Acts, die auch schon damals (wenn auch in teils anderer Besetzung) auf der Bühne standen: Status Quo, Nazareth und Uriah Heep.

Rock-Boogie von Status Quo

„Whatever You Want“, „Rockin All Over the World“, „In the Army Now“ – es gibt kaum einen Rock-Fan, der die Hits von Status Quo nicht kennt. Mit ihrem extrem eingängigen Rock-Boogie-Sound begeistern sie seit ihrer Gründung in den 60er-Jahren ihre Fans und sind eine feste Größe im Rock-Business, die gerade auch auf Live-Konzerten für gehörig Stimmung sorgt.

Hardrock-Urgesteine Nazareth

Die aus Schottland stammende Band Nazareth ist eines der Urgesteine des Hard Rock. Gegründet 1968, lieferte die Band Hits wie „Razamanaz“, „Broken Down Angel“ und „Hair of the Dog“. Die Ballade „Love Hurts“ begeisterte das Publikum weit über die Hard-Rock-Szene hinaus.

Melodischer Hard Rock von Uriah Heep

Uriah Heep wurden 1969 gegründet und starteten in den 70er-Jahren durch. Dabei lieferte die Hard-Rock-Band oft sehr melodische Hits wie „Gypsy“, „The Wizard“ oder „Easy Livin’“ ab. Mit „Lady in Black“ veröffentlichte Uriah Heep 1971 ihren bis heute bekanntesten Song.

„50 Jahre British Rock“ – Sa 10.9., 19.30 Uhr, Germersheim, Mercedes-Benz Global Logistic Center/Insel Grün, Karten: reservix.de, mit RHEINPFALZ-CARD gibt es 10 Prozent Rabatt