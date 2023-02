Von einem Kaleidoskop des Schreckens spricht Reiner Voß im Hinblick auf seine fotografische Dokumentation des Klimawandels in der Region um Kaiserslautern. In der Kaiserslauterer Stiftskirche ist eine Auswahl dieser Bilder zu sehen, für die der Kaiserslauterer Fotograf unlängst den Medienpreis des Bezirksverbandes erhalten hat.

„Es ist offenkundig: Der Klimawandel kommt nicht, er ist längst da“, streicht der Kaiserslauterer Fotograf gegenüber dem LEO heraus, fühlbar bewegt von den Entdeckungen, die er mit seiner Kamera gemacht und festgehalten hat. Am Mittwoch, 22. Februar, wird die Ausstellung im Kirchenraum eröffnet.

Die Entstehung der Bilder reicht ins Jahr 2020 und damit in die Lockdown-Zeiten zurück. Eigentlich, so Voß, habe er den Menschen in Rücksicht auf diese belastende, schwierige Zeit den Blick aufhellen und ihnen zeigen wollen, wie schön es in der Region sei, in der sie leben. Mit ernüchterndem Ergebnis. Seine Ausflüge führten ihn zu ausgetrockneten Gewässern, rissigen Böden, abgestorbenen Bäumen und Waldstücken. Und das nicht als Momentaufnahme.

„Der Klimawandel wird bleiben“

Denn dass er die Orte gut kennt, über Jahre hinweg beobachtet hat, macht Voß sensibel für Prozesse – zumal er dank seines Biologie-Studiums auch den naturwissenschaftlich geschärften Blick für signifikante Details mitbringt. Das Puzzle – mittlerweile habe er 700 solcher Fotos gemacht, dokumentarisch ausgerichtet und ohne jede Retusche – füge sich zu einem erschreckenden Gesamtbild. „Das Virus geht wieder, der Klimawandel wird bleiben“, so der 58-jährige, gebürtige Hamburger, der sich wünscht, dass seine Bilder viele Menschen auch zum Handeln motivieren werden.

Voß hat die Bilder über Facebook bekannt gemacht – nach langem Zögern wegen der ohnehin so bedrückten Stimmungslage. Sie waren auch Thema in der RHEINPFALZ, für die Voß seit Jahrzehnten mit seiner Agentur View tätig ist. Voß denkt daran, etwa über Vorträge seine Dokumentation weiter bekannt zu machen. Mit einem solchen Vortrag, in dem er weitere seiner Bilder zeigen will, wird er die Fotoausstellung am Mittwoch um 18.30 Uhr auch eröffnen.

Start einer Veranstaltungsreihe

Für die Stiftskirchengemeinde ist die Ausstellung von 20 Bildern des Fotografen Teil der Veranstaltungsreihe „Er ist da. Der Klimawandel“. Vorgesehen sind darin Vorträge von Sibylle Wiesemann, Umweltbeauftragte der Evangelischen Landeskirche (23.3., 19 Uhr), und der Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, Anja Jung (25.3., 11 Uhr), sowie am 8. April ab 13.30 Uhr ein Radpilgern zum Klimawandel mit Forstrevierleiter Klaus Platz.

Info:

Reiner Voß: Apokalyptische Bilder. Stiftskirche Kaiserslautern. Eröffnung Mi 22.2., 18.30 Uhr. Bis 10.4., geöffnet: Mo-So 15-17, Di/Sa zusätzlich 11-13, Do 15-19 Uhr.