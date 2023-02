Pünktlich zum Valentinstag erscheint mit „Magic Mike’s Last Dance“ der dritte Teil der frivolen Filmreihe. Channing Tatum ist mit stahlhartem Sixpack und coolen Moves zurück als Stripper Mike Lane. Steven Soderbergh nahm wieder auf dem Regiestuhl Platz.

An der Seite von Tatum spielt Salma Hayek Pinault („House of Gucci“). „Magic“ Mike kehrt nach einer längeren Pause als Stripper zurück auf die Bühne. Nach einem schiefgelaufenen Geschäft ist er auch finanziell blank und muss sich mit Barkeeper-Auftritten in Florida über Wasser halten. Dort lernt er die wohlhabende Maxandra (Salma Hayek Pinault) kennen. Die beiden verlieben sich, und sie gibt ihm die Chance, in London eine große Striptease-Show auf die Beine stellen. Doch dann läuft alles anders ...

USA 2023, 112 Min., FSK: 12