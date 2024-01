Klanggemälde aus den Farben vieler Kulturen : Das verspricht das Metropol-Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Mannheim. Näheres zum zweiten Teil der Reihe in dieser Ausnahmebesetzung.

Das verspricht eine hochspannende Begegnung der Kulturen im musikalischen Raum zu werden: Am 19.1. wird das Ensemble Colourage im Mannheimer Rosengarten seine multiethnische Klangsprache erstmals in einen Dialog mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz führen. Den Rahmen bildet die Reihe „Metropol-Konzert“, die gezielt die Diversität der Metropolregion zum Ausdruck bringen will.

Profis von Philharmonie und Popakademie

Colourage besteht aus acht Profimusikerinnen und -musikern der Orientalischen Musikakademie Mannheim, der Staatsphilharmonie und der Popakademie Baden-Württemberg. Alle haben einen anderen Hintergrund. Da trifft europäische auf maquambasierte Musik, freies Spielen aufs Musizieren nach Dirigat und Noten. Der Name ist dabei Programm, insofern Colourage die Farben verschiedener Kulturen in einer eigenen Musiksprache zu neuen Klanggemälden zusammenführt. 2020 in Mannheim und Ludwigshafen gegründet, folge das Ensemble dem Bedürfnis, „die musikalische Vielfalt der Region abzubilden“, so die Vorankündigung. Die Programme, so heißt es weiter, „entstehen in basisdemokratischen Prozessen und vereinen orientalische Rhythmik und Melodien mit westlicher Harmonik“.

Neue Arrangements von „Fireworks“ bis „Jasmin“

Die Stücke des Ensembles werden anlässlich des Metropol-Konzerts eigens für das Sinfonieorchester arrangiert. Der US-amerikanische Dirigent Clark Rundell wird das Orchester leiten. Angekündigt werden Stücke wie „Fireworks“ aus der Suite „Tunnel to the moon“ des Libanesen Rami Khalifé, pure Dramatik, vom Puls der Kesselpauken vorangetrieben, oder „Jasmin. So riecht Damaskus“, eine farbenreiche, warmherzige Feier orientalischer Sinnlichkeit aus der Feder des Syrers Hesham Haram, der bei Colourage die Oud spielt. Im Programm ist auch die „Suite für Jörg Teichert“, die der Bassist des Ensembles, Jonathan Sell, zum Gedächtnis an den jung verstorbenen Gitarristen Jörg Teichert aus dessen Kompositionen arrangiert hat.

Es ist das zweite Metropol-Konzert nach dem Auftakt mit der kurdischen Sängerin Aynur Doğan im November.

2. Metropol-Konzert, Staatsphilharmonie/Colourage; Mannheim, Rosengarten (Musensaal), Fr 19.1., 19.30 Uhr, Karten: www.staatsphilharmonie.de, Tel. 0621 3367333