Literatur und Musik paart das neue Format „Sprach-Tatort-Musik“, eine Reihe, die sich zudem den vier Elementen widmet. Zum Auftakt ist Mechthild Großmann zu Gast, bekannt aus dem beliebten „Tatort“ aus Münster.

Was für eine Stimme. Dunkel, rauchig, männlich-herb. Der Sound der Staatsanwältin aus dem Münsteraner „Tatort“ ist unverwechselbar. Die Schauspielerin Mechthild Großmann, bekannt auch von vielen Sprechrollen in Hörspielen und -büchern, wird mit ihrer Lesestimme als der Star angekündigt beim „Sprach-Tatort-Musik“ der Villa Musica.

Kultur im ehemaligen Hallenbad

Das neue Format packt Literatur und Musik zusammen, in diesem Fall Heinrich von Kleists dramatische Novelle „Das Erdbeben von Chili“ von 1806 und Beethovens Streichtrio c-Moll, ein Frühwerk, wenige Jahre vor Kleists Novelle geschrieben. Die Instrumente werden dafür Alexander Hülshoff, der künstlerische Leiter der Villa Musica, Opus-Klassik-Preisträger Niklas Liepe und ein Stipendiat der Stiftung auspacken. Auch der Ort des Geschehens ist ungewöhnlich: die LUcation, das ehemalige Hallenbad Nord in Ludwigshafen, wo man nun in Kultur baden kann.

Das literarische Konzert ist der Auftakt einer Reihe zu den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welche Rolle der Mensch in den Elementen spielt, so Dramaturg Volker Fleige, der das Konzept der Reihe entwickelt hat.

„Sprach-Tatort-Musik“ mit Mechthild Großmann: Sa 24.9., 19 Uhr, Ludwigshafen, LUcation, Karten: Tel. 06131 9251800, www.villamusica.de