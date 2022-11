„Es heert net uff ze bassiere!“ Oder vielleicht doch? Es steht ja zu befürchten, denn Spitz & Stumpf, die Urpfälzer Comedy-Variante, sind endgültig auf Abschiedstour. Das waren sie schon 2020 und wurden von Corona ausgebremst.

Die „Hurtig-im-Abgang“-Abschiedstour gab sich so erstmal unhurtig. Doch jetzt gehts, ob hurtig oder in pfälzischer Gemütlichkeit, auf die Zielgerade.

Duo pflügt kräftig durchs Chaos

Von 17. bis 20. November verübt das Comedy-Duo im Alten Stadtsaal Speyer seine letzten vier Anschläge aufs pfälzische Zwerchfell, dann hängen Friedel und Eugen die Kappen an den längst rostig gewordenen Nagel. Dabei wird noch mal kräftig durchs gewohnte Chaos gepflügt, diesmal etwa, um das Pfälzer Viertel zu retten, das von um sich greifenden 0,2-Liter-Gläschen in seinem Fortbestand und in seiner tiefen Bedeutung für die regionale Identität bedroht wird.

Seit 1995 auf der Bühne

Seit 1995 sind Bernhard Weller als der Ex-Aniliner Friedel Spitz und Götz Valter als der Weingutsbesitzer Eugen Stumpf auf den Brettl-Brettern unterwegs, um im pointenstarken Ausloten der Pfälzer Befindlichkeiten wahre Gelächterorkane zu entfesseln. Ihr Publikum wird sie nur ungern von der Bühne lassen. Aber wie die Ankündigung wissen lässt, ist Eugen Stumpf „nach 25 Jahren Dauerrettungsversuchen für das Weingut so erschöpft wie sein Weinvorrat, und Friedel Spitz ist am Ende seiner Weisheit.“

Keineswegs aber ist den beiden der Witz ausgegangen, davon wird man sich bei den letzten Vorstellungen überzeugen können, denn: „Einfach so aufhören? Das geht nicht!“ Erst danach „heerts dann uff ze bassiere“...

Spitz & Stumpf – „Hurtig im Abgang“: Do-Sa 17.-19.11., 20 Uhr,

So 20.11., 19 Uhr, Speyer, Alter Stadtsaal, Tickets: reservix.de (1 Euro Ermäßigung für RHP-Card-Inhaber)