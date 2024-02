Ausprobieren, entdecken, entspannen, Spaß haben – es ist wieder eine kunterbunte Palette an Workshops, Veranstaltungen und ganzen Ferienwochen, die der engagierte Verein Lobby für Kinder in Klingenmünster auf die Beine gestellt hat.

Auf seinem schönen Gelände in der Kaiserbacher Mühle mit seinen naturnahen Spielbereichen im Wald, am Bach und auf der Wiese gibt es dafür viel Raum und Möglichkeiten.

Natur und Umwelt in allen Facetten, Tiere erleben, kreatives Werken mit allen Sinnen und das in einer schönen Gemeinschaft: Der gemeinnützige Verein ist bekannt für seine beliebten Veranstaltungen, nicht nur für Familien, auch für Schulklassen, Kindergärten und Geburtstagsgesellschaften. Im Strohballenhaus am Kaiserbach klappt das auch bei schlechtem Wetter. Im Wirkraum wird gewerkelt, genäht, gekocht, getanzt, Musik gemacht, meditiert und entspannt, gegessen und zusammen gelacht.

Vom Kochen bis zum Upcycling

Neu im Programm sind Kinderentspannungskurse mit Nina Siegel, Kochen mit Wildkräutern, Outdoor Cooking für Familien, Brotbacken und ein Upcycling-Nähprojekt mit der Hauswirtschaftslehrerin Anja Mohra.

Langeweile in den Ferien? Bei Lobby-Ferienprogrammen gibt’s dafür keine Zeit. Ob Hexerei im Zauberwald oder Spaß im Kinderzirkus. In den Osterferien ist richtig was los. Yan Gerbes übernimmt die handwerklichen Programme, Künstlerin Jutta Golther malt mit den Kindern und zeigt ihnen das Drucken mit Naturmaterial, wie man Porzellan bemalt oder Ostereier bunt umfilzt.

Entspannung für Erwachsene

Einige Angebote richten sich aber auch an Erwachsene, wie Klangoasen und Klangkonzerte, Kundalini Dance Meditation, Mama-Baby-Tanz und ein Frauenkreis, Steinbildhauen, Tanz, eine Packeselwanderung, Wildnis-Workshop oder Klettern. Alle Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind über ein Formular auf der Homepage möglich.