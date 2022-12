Knallige Farben, DJ-Sound und 15 virtuose Akrobaten und Tänzer: Während der Show „Fiq!“ – auf Deutsch: „Wach auf!“ – der renommierten Groupe Acrobatique de Tanger ist an Schlafen tatsächlich nur schwer zu denken.

Die Kompanie aus Marokko unter Regisseurin Maroussia Diaz Verbèke verbindet Akrobatik mit Street Dance, Musik, Pop-Art und sogar Fußball – und gibt zugleich der traditionellen marokkanischen Akrobatik einen neuen, modernen Anstrich.

Farbintensive Bilderwelten als Kulisse

Dabei kommen die unterschiedlichen Backgrounds der jungen Darsteller zum Tragen – manche von ihnen kommen aus der Hip-Hop- und Breakdance-Szene, andere sind in Clownerie und Akrobatik bewandert, wieder andere sind in Sportarten wie etwa Taekwondo oder eben Fußball zuhause. All diese unterschiedlichen Talente werden zusammen mit den persönlichen Geschichten der Darsteller gebündelt. Das Ganze wird umrahmt von den farbintensiven Bilderwelten des zeitgenössischen marokkanischen Künstlers Hassan Hajjaj (der auch „Andy Warhol Marrakeschs“ genannt wird) und unterlegt mit dem Sound des algerischen DJ Dino.

Waghalsige Figuren und menschliche Pyramiden

Heraus kommt ein Spektakel voller Akrobatik: Es gibt waghalsige Figuren zu bewundern, menschliche Pyramiden und mitreißende Tanzeinlagen. Zugleich geben die Darsteller ihren Blick auf Marokko und die Welt preis, appellieren an den Dialog zwischen Kulturen und Generationen – und vergessen bei all dem auch den Humor nicht.

Groupe Acrobatique de Tanger: 29.-31.12., Do/Fr 20 Uhr, Sa 19 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Tickets: