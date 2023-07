Familienauszeit mit Naturschauspiel: Für einen kurzweiligen Ausflug mit Kindern – und sogar mit Kinderwagen – bietet sich der Mummelsee im Schwarzwald an. Schon Lyriker Mörike geriet bei seinem Anblick ins Schwärmen.

„Sie schweben herunter ins Mummelseetal. Sie haben den See schon betreten. Sie rühren und netzen den Fuß nicht einmal. Sie schwirren in leisen Gebeten. O schau, am Sarge die glänzende Frau!“

Dass man die von Eduard Mörike in einer Ballade beschworenen „Geister am Mummelsee“ bei einem Ausflug in den Schwarzwald tatsächlich zu Gesicht bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Doch Mörikes Faszination für das tiefdunkle Gewässer, den Mummelsee, lässt sich durchaus auch heute noch nachspüren. Vorausgesetzt, man kann die Besucherströme ausblenden, die an schönen Tagen das beliebte Ausflugsziel fluten.

Eine Wanderung zum Mummelsee und der nahe gelegenen Hornisgrinde ist für Wandersleut’, die Einsamkeit suchen, eher nicht zu empfehlen. Für einen kurzweiligen Ausflug mit Kindern – und sogar mit Kinderwagen – bietet sich das Gebiet dagegen gut an. Denn auf recht wenigen Kilometern gibt es richtig viel Abwechslung und mit der Grinde-Hütte eine nette Einkehrmöglichkeit.

Millionen Jahre alter Karsee

Los geht die fünf Kilometer lange Tour am sagenumwobenen Mummelsee, von dem aus man das erste Ziel, den Hornisgrindeturm, bereits oberhalb der Karwand sieht. Der See ist einer der wenigen Karseen im Schwarzwald, die Millionen von Jahren alt und von einer typischen Karwand umrahmt sind. Man nutzt für den Aufstieg mit Kinderwagen die asphaltierte Zufahrtsstraße, die bei der Bushaltestelle hinter der Schranke bergan führt. Am Mummelsee vorbei steigt man nun kontinuierlich in die Höhe. Wem der Aufstieg zu anstrengend erscheint, der kann auch den Bus nutzen, der zur Hütte fährt.

Hornisgrinde-Turm: der höchste im Schwarzwald. | Foto: bja

Nach etwa einem Kilometer steht man auf der Hornisgrinde und genießt die fantastische Aussicht vom höchsten Berg im Nordschwarzwald (1164 Meter). Auch hier oben ist einiges los. Die Grinde-Hütte ist gut besucht, der Kioskverkauf wird rege genutzt. Es sind jedoch auch genügend Picknickplätze auf dem Areal um den Hornisgrindeturm zu finden. Dieser wurde auf die Initiative des Badischen Schwarzwaldvereins im Jahr 1910 fertiggestellt und dann 2005 neu eröffnet.

Vom See in die Hochmoorlandschaft

Man orientiert sich nun oberhalb des Turms an einer großen Freifläche, wo ein Schilderbaum den weiteren Weg weist. Dem „Hornisgrinderundweg“ folgend ist man gleich in der einnehmenden Hochmoorlandschaft, die so bezeichnend für die Grinde ist. Es gibt immer wieder Abzweigungen vom breiten Hauptweg, man kann das nächste Zwischenziel, den Bismarckturm, jedoch kaum verfehlen, da er sich in Sichtweite befindet. Nur wenige Stufen hinauf sind es auf das acht Meter hohe Türmchen, das im Jahr 1871 erbaut wurde.

Auch für Kinderwagen-Chauffeure gut zu bewältigen: der Bohlenweg durch das Hochmoor bei der Hornisgrinde. | Foto: bja

Im Hintergrund rotiert die Windkraftanlage, und ein Funkmastturm ist ebenfalls gut zu erkennen. Wer mag, macht dorthin noch einen Abstecher. Die reguläre Runde führt allerdings kurz nach dem Bismarckturm nach rechts auf den „Bohlenweg“. Auch der „Dreifürstenstein“ ist bereits ausgeschildert. Der Gang über den Holzsteg, der direkt über das streng geschützte Moor führt, ist nicht nur für Kinder ein kleines Abenteuer. Allerlei Infos am Wegesrand erklären die besondere Flora und Fauna.

Historisches Plätzchen

Ganz plötzlich nach dem Bohlenweg umgibt die Ausflügler dann wieder der dichte Schwarzwald, und man findet sich am „Dreifürstenstein“ wieder. Im Jahr 1722 legte man auf der großen Steinplatte die Grenzen zwischen Baden, Württemberg und Straßburg fest. Heute spielen hier Kinder und klettern zwischen Bäumen und Steinen umher. Man kommt kurz nach dem historischen Fleckchen noch an verlassenen und teils verfallenen Gebäuden vorüber, die ihren ganz eigenen Charme versprühen. Sie erinnern an die einstige militärische Nutzung des Areals.

Erhaben: Aussicht vom Mummelseeblick auf See und Hotel. | Foto: bja

Schon bald findet man sich an einer bereits bekannten Kreuzung wieder: Nach rechts geht es wenige Schritte zur Hornisgrinde hinauf, nach links führt die Zufahrtsstraße wieder zum Mummelsee hinab. Wer ohne Kinderwagen unterwegs ist, kann den Rückweg alternativ über den schönen „Mummelseeblick“ wählen. Bei gutem Wetter lassen sich auf dieser Route zudem startende Paraglider beobachten, bevor man ebenfalls wieder beim Mummelsee die Runde beendet. Auch hier lässt es sich mit Kindern gut verweilen, gibt es doch neben Gastronomie und Shop auch einen Spielplatz und den Tretbootverleih. Wer einen Kurztrip in den Schwarzwald plant, findet im Mummelseehotel zudem eine Übernachtungsmöglichkeit.

Wegweiser

Stichwort: Karsee

Still, dunkel, tief – die Karseen sind Überbleibsel der letzten Eiszeit. Sie liegen eingegraben an steilen Berghängen, den so genannten Karwänden, in der mystischen Schwarzwald-Kulisse, und um alle ranken sich Sagen und Legenden. Der bekannteste von ihnen ist der Mummelsee, der zu den beliebtesten Ausflugszielen im Schwarzwald zählt. Sein Name kommt wohl von den Seerosen, die im Volksmund „Mummeln“ genannt wurden. Warum ausgerechnet der Mummelsee sich einer so großen Beliebtheit erfreut, liegt zum einen an der zentralen Lage. Zum anderen gibt es direkt am See ein Hotel. Touristisch gesehen lässt das Areal keinerlei Wünsche offen: Tretboote fahren auf dem Gewässer, und massige Stücke von Schwarzwälder Torte werden auf Papptellern in der Sonne verspeist. Neben der gut frequentierten Ladenzeile verteilen sich die Hotelgäste und Tagesausflügler auf der Sonnenterrasse. Mittendrin im Getümmel steht der Seekönig für Fotos bereit. Zahlreiche Touren für Wanderer und Spaziergänger sind ausgeschildert.

Anfahrt und Tourlänge

Der Mummelsee liegt an der Schwarzwaldhochstraße (B 500), die man über Baden-Baden oder Bühl erreicht. Es gibt viele Parkplätze, an schönen Tagen reichen diese dennoch nicht aus. Es fährt ein Bus, und es gibt eine Haltestelle direkt beim Einstieg in die Tour. Eckdaten zur Tour: 5 km, 150 Höhenmeter, etwa 2 Stunden Gehzeit.

Einkehrmöglichkeit

Grinde-Hütte mit Kiosk-Verkauf, geöffnet Dienstag bis Sonntag, 10.30 bis 17.30 Uhr; www.grindehuette.de.

Infos zum Hotel am Mummelsee unter www.mummelsee.de