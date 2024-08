Nasa-Astronautin Susan Still-Kilrain kommt nach Speyer ins Technik-Museum. In ihrem einstündigen Vortrag informiert sie über die zwei Raumfahrtmissionen, an denen sie beteiligt war. Außerdem signiert sie ihre Kinderbücher.

Still-Kilrain war im April und im Juli 1997 als Pilotin an Bord der Raumfähre „Columbia“. Sie ist bis heute eine von nur drei Astronautinnen des Space-Shuttle-Programms, die zwischen 1981 und 2011 als Pilotinnen in den Weltraum geflogen sind.

Inzwischen macht sich Still-Kilrain als Kinderbuch-Autorin einen Namen. Im Anschluss an den Vortrag signiert sie ihr Kinderbuch „An Unlikely Astronaut“, im Online-Shop und im Museum in limitierter Auflage erhältlich ist.

Der Vortrag findet in englischer Sprache statt. Der Zutritt ist mit einem gültigen Tagesticket und einer tagesaktuellen Platzreservierung fürs Forum-Kino möglich. Die Platzreservierungen sind ausschließlich am Tag vor Ort an der Kasse möglich.

Nasa-Astronautin Susan Still-Kilrain: Sa 17.8., 14-15 Uhr, Speyer, Technik-Museum, Forum-Kino, Eintritt mit Museumsticket; Infos:

speyer.technik-museum.de/de/still-kilrain