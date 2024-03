„Fühl dich federleicht“. Unter diesem Motto veranstaltet die Abteilung „Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage“ (IAE) der TuS Lachen Speyerdorf für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren die Aktion „Airtrack“.

Airtrack heißt eine mit Luft gefüllte Matte, auf der Übungen möglich sind, die auf einem normalen Bodenläufer nicht möglich wären. „Auch Neulinge, die noch nie mit diesem Sportgerät in Kontakt gekommen sind, können den Airtrack sofort nutzen“, betont Marisa Fischer von der inklusiven Abteilung des Vereins. Der Airtrack sei vielseitig einsetzbar, wobei Spiel und Spaß immer im Vordergrund stünden, nicht der Wettkampfgedanke. „Und für alle Turn Fans gibt es auch eine extra Turnzeit.“ Die Airtrack-Aktion geht am Samstag, 16. März, in der Turnhalle der August-Becker-Grundschule im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf über die Bühne. Der Tag ist wie folgt unterteilt: 10-12.30 Uhr, Spielen für 6 -9 Jährige; 13-15.30 Uhr, Turnen für 6-27 Jährige; 15.45-18.15 Uhr, Spielen für 10-15 Jährige.

Informationen und Anmeldung: www.abenteuer.tus1910.de, Infos auch per Mail an abenteuer@tus1910.de oder unter Telefon 06327 5068951